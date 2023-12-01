Мать ошарашил реальный список желаний на Рождество от дочери-подростка (видео)

Ролик стал вирусным, набрав более 30 миллионов просмотров в TikTok. Пользователи сети активно обсуждают его в комментариях.

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Мать пятерых детей из США, которую зовут Кристина, была потрясена, когда узнала о реальном списке рождественских желаний от своей дочери-подростка. Как выяснилось, ребенок захотел себе в подарок к зимним праздникам браслет Van Cleef, который стоит 4 тысячи фунтов стерлингов (около 184 тыс. грн), а также ряд других ценных вещей. Соответствующий ролик женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

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На видео можно увидеть, как 13-летняя девочка демонстрирует презентацию и подробно рассказывает, что именно ей нужно подарить на Рождество. В перечне значится высококачественная косметичка от поп-дивы Рианны Fenty Beauty, румяна, бальзам для губ, белый кроп-топ, худи Still Cold, новенькие кроссовки Nike, а также пара модной обуви UGG, которая обычно стоят более 100 фунтов стерлингов (около 4,6 тыс. грн).

"Я не в курсе, помните ли вы, мои дорогие, но все это вошло в мой последний рождественский список желаний", — напомнила родителям юная фанатка моды.

Однако, как оказалось, это еще был далеко не весь перечень. Среди обязательных подарков девочка выбрала новые часы Apple Watch в розовом цвете со текстильным ремешком. Этот маленький гаджет обойдется почти 300 фунтов стерлингов (около 13,8 тыс. грн).

Девочка показывает, что ей подарить на Рождество Фото: instagram.com/krystianatiana

Отец семейства во время просмотра презентации засмеялся и не без иронии заметил, что видит всю необходимую информацию, кроме самого важного — цены. Дочь сразу ответила, что это не имеет никакого значения.

''Это все. Да, это все! Счастливого всем Рождества!" — радостно воскликнул ребенок в конце своего выступления.

С момента публикации видео американки стало вирусным, набрав более 30 миллионов просмотров. Пользователи сети активно комментируют и репостят этот ролик.

"Исходя из того, как обустроена гостиная, ребенок получит все, что желает еще до Рождества", "Ее список больше, чем моя годовая зарплата", "Остановите этого ребенка", "Ого, у вас растет будущий шопоголик", — пишут подписчики Кристины.

Напомним, ранее Фокус писал о 39-летней Черлин Сью из австралийского Сиднея, которая убеждена, что детям не стоит покупать новогодние подарки. Это никоим образом не касается темы экономии денег или наказания за непослушание.

Кроме того, австралийка Клянн из города Сидней искала рождественский подарок для своего ребенка в одном из супермаркетов Kmart и неожиданно наткнулась на книжечку с обложкой, которая вызвала у нее настоящий ступор.