Странная поза Санты: увиденное в книге для детей загнало мать в ступор (видео)

Забавная деталь вызвала у женщины очень неоднозначную реакцию. Она уверена, что подобные вещи не предназначены для малышей.

Related video

Австралийка Клянн из города Сидней искала рождественский подарок для своего ребенка в одном из супермаркетов Kmart и неожиданно наткнулась на книжечку с обложкой, которая вызвала у нее настоящий ступор. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

Важно

Девушка прославилась благодаря забавным пародиям на сестер Кардашьян (видео)

Речь идет о книге под названием "Санта Клаус застрял!". На яркой обложке с барельефом и фигурным вырезом изображен знаменитый рождественский герой, который не может выбраться из камина. Ягодицы Санты сделаны из специального упругого материала, а рядом виднеется надпись: "Хо-хо-помогите!".

"Kmart, что это? Мне кажется, такие вещи не для детей", — написала возмущенная мать в описании к видео и добавила, что эта книга на рождественскую тематику явно не подходит для того, чтобы положить ее под елку для ребенка.

Критику австралийки поняли далеко не все. После того как дискуссия между пользователями сети начала выходить из-под контроля, Клянн решила закрыть комментарии.

На момент публикации ролик собрал более 18 тысяч просмотров и почти 200 лайков.

Напомним, ранее Фокус писал о 39-летней матери двоих детей Черлин Сью из австралийского Сиднея, которая твердо убеждена, что детям не стоит покупать новогодние подарки. Это никоим образом не касается темы экономии денег или наказания за непослушание.

Другая опытная мать поделилась довольно противоречивой техникой воспитания детей, которую она использует на Рождество. По мнению женщины, это очень положительно влияет на малышей. Однако ее позицию поддерживают далеко не все, в частности из-за риска нанести детям психологическую травму. Соответствующий ролик женщина опубликовала на своем канале в TikTok, где часто делится смешными роликами о семейной жизни.