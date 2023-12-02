Как остановить приступ сухого кашля – лайфхак, который работает за считанные минуты

В холодное время года нет ничего хуже, чем внезапный приступ сухого кашля, но эффективный прием может принести облегчение.

Когда погода становится холоднее, мы становимся более восприимчивыми к разного рода недугам, которые приносят нам неудобства. Кашель – один из самых распространенных, и зачастую нам трудно с ним справиться, особенно посреди ночи. Доктор Анжела, которая ведет блог в Tiktok с более чем 600 000 подписчиков, поделилась "спасительным приемом", облегчающим кашель.

"Если вы проснулись среди ночи от приступа сухого кашля, все, что нужно сделать, это просто нажать указательным пальцем на точку возле горла, и удерживать его несколько минут", – рассказала она.

По словам доктора, это сразу же поможет. Под постом Анжелы много комментариев от пользователей, которые проверили эффективность метода.

"Просто сделал это, и это сработало!" , "Это определенно работает, большое спасибо!", – пишут подписчики.

Однако, помните, что любые методы, в том числе сиропы от кашля, могут помочь вам меньше кашлять, но не избавят вас от проблемы полностью. Вам следует обратиться к врачу, если ваш кашель длится более двух недель, или немедленно, если вам трудно дышать.

Как остановить приступ кашля Фото: Скрин видео

Напомним,чтобы облегчить и успокоить кашель есть целебные виды чая, которые можно пить при кашле. В следующий раз, когда вы закашляетесь, выпейте чашку горячего чая, чтобы облегчить симптомы и скорее выздороветь.

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