Скрытые сигналы кашля. Ученые рассказали о пользе и вреде рефлекса для нашего организма

От надоедливой щекотки до серьезного защитника здоровья – простой, на первый взгляд, процесс откашливания таит в себе секреты, которые исследователи только начинают разгадывать.

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Майкл Шилох, специалист по инфекционным заболеваниям, долгое время был озадачен вопросом процессов, стоящих за кашлем при изучении туберкулеза (ТБ) — заболевания, известного тем, что вызывает постоянный кашель. Несмотря на большой опыт работы в этой области, он понял, что о кашле, особенно на молекулярном уровне, известно очень мало. Поэтому он начал поиск более глубокого понимания этого повседневного рефлекса, пишет Inverse.

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Кашель — это не просто раздражение или симптом болезни; он играет важную роль в нашем здоровье. Стюарт Маццоне, специалист по неврологии, объясняет, что кашель, это защитная мера, которую мы принимаем для очищения дыхательной системы. Однако если мы кашляем слишком часто или слишком редко, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Интересно, что кашель не только способствует распространению таких заболеваний, как туберкулез, но и служит механизмом самозащиты от подобных недугов.

В основе механизма откашливания стоит рефлекс, который срабатывает автоматически при попадании в дыхательные пути посторонних веществ. Это может произойти, когда мы случайно вдыхаем пищу или напитки. Кашлевой рефлекс также может быть вызван воздействием вредных веществ, таких как сигаретный дым, токсичные газы или даже кислота желудка при кислотном рефлюксе.

Кашлевой рефлекс поддерживается определенными нейронами в слизистой оболочке дыхательных путей. Когда эти нейроны обнаруживают угрозу, они посылают сигналы в мозг, заставляя нас кашлять. При этом происходит резкий вдох, сокращение мышц грудной клетки, а затем резкий выброс воздуха при раскрытии голосовых связок.

Когда мы болеем, кашель помогает удалить выделения и слизь, которые могут затянуть инфекцию или вызвать повреждение дыхательных путей. Однако до конца не ясно, способствует ли кашель выздоровлению от инфекций. Возможно, что подавление кашля даже замедляет выздоровление, задерживая инфекционный и воспалительный материал в легких. Использование препаратов для подавления кашля может зависеть от того, является ли кашель сухим или влажным, при этом эксперты в целом считают, что подавление сухого кашля вряд ли может быть вредным.

Исследования в области туберкулезной инфекции, проведенные совместно с Шилохом, привели к открытию молекулы сульфолипида-1, которая вызывает кашель у носителя. Это может быть стратегией, используемой бактерией туберкулеза для обеспечения ее распространения на новых хозяев. В ходе продолжающихся исследований выясняется, есть ли у других бактерий и вирусов свои уникальные способы вызывать кашель, и понимание этих путей может помочь в разработке целевых лекарств для борьбы с распространением болезни.

В некоторых случаях кашель может сохраняться даже после окончания вирусной инфекции, возможно, из-за остаточного воспаления в дыхательной системе или блуждающем нерве, который регулирует кашлевой рефлекс. Это может привести к повышенной чувствительности, когда даже незначительный раздражитель может вызвать кашель.

Сбои в работе кашлевого рефлекса, как недостаточная, так и избыточная его активность, могут привести к серьезным осложнениям. Например, маленькие дети, у которых кашлевой рефлекс не сформирован, могут подавиться мелкими предметами. В то же время у пожилых людей, особенно страдающих неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона, кашлевой рефлекс может быть ослаблен, что приводит к таким заболеваниям, как аспирационная пневмония.

В настоящее время проводятся исследования, направленные на улучшение кашлевых способностей у пациентов с ослабленным кашлевым рефлексом. Например, в недавнем исследовании пациенты с болезнью Паркинсона подвергались воздействию малых доз капсаицина (химического вещества, содержащегося в остром перце), который стимулировал кашлевой рефлекс. Результаты показали улучшение реакции пациентов на кашлевой раздражитель, что дает надежду на повышение безопасности дыхательных путей и улучшение контроля над кашлем в будущем.

Одним словом, обыденный и так привычный нам кашель не так уж прост. Это сложный механизм, который помогает нашему здоровью, но иногда способствует распространению болезней и досаждает нам. Это исследование открывает новые возможности для борьбы с кашлем и понимания болезней, проливая свет на повседневный рефлекс, который мы часто воспринимаем как должное.

Ранее Фокус писал о том, что обычное лекарство от кашля лечит болезнь Паркинсона. В Великобритании начинается знаменательное клиническое испытание третей фазы, в ходе которого проверяется, можно ли использовать обычное лекарство от кашля для лечения болезни Паркинсона.

Также Фокус писал о успокоить горло и облегчить симптомы кашля. Чихание, шморганье носом и насморк могут уходить, но кашель часто затягивается, заставляя задуматься, почему он никак не проходит.