Действительно пугает: в озере заметили рыбу с "человеческим лицом" (фото)

Причудливо выглядящее существо шокировало людей в интернете. Некоторые из них сравнивали его даже с Волан-де-Мортом из "Гарри Поттера", инопланетянином и анимационной рыбой из фильма "Подводная братва".

В Китае карп с жутким человекоподобным лицом напугал людей, когда кадры с животным попали в 2019 году социальные сети. Одна женщина сказала, что оно "превратилось в фею". Об этой необычной истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Причудливо выглядящее существо шокировало людей в интернете. Оно было в воде. В одном из озер Китая была замечена довольно необычная рыба, у которой на лице были очень странные отметины, из-за чего можно было подумать, что у нее лицо человека. Это действительно напугало людей.

Посетитель деревни, расположенной недалеко от города Куньмин на юге Китая, смог заснять жуткого карпа.

Еще в 2019 году кадры были опубликованы в китайской социальной сети Weibo. На них видно, как рыба подплывает к краю озера и высовывает голову над поверхностью воды.

На голове обитателя озера были темные точки, похожие на два глаза, две вертикальные линии, напоминающие стороны носа, и одна горизонтальная — на том же месте, где должен быть рот.

"Рыба превратилась в фею", — сказала женщина, которая стояла рядом с водоемом.

Еще в 2019 году кадры были опубликованы в китайской социальной сети Weibo Фото: Weibo

Люди были напуганы этим зрелищем. Некоторые из них сравнивали ее даже с Волан-де-Мортом из "Гарри Поттера", инопланетянином и анимационной рыбой из фильма "Подводная братва" 2004 года. Позже видео опубликовала в Twitter (сейчас X), где оно напугало еще больше людей по всему миру.

"Святые угодники", "Я сейчас просто в шоке", "Кто осмелится это съесть?", "Это страшно", — писали люди в комментариях под видео.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил двух уток и везде берет их с собой. Марк Колайер не представляет себе жизни без своих пернатых друзей по кличке Дог и Голди. Они следуют за ним повсюду и живут вместе с ним на его лодке.

Также стало известно, что охотник подстрелил женщину, выгуливавшую собаку. Майк Вебер из Департамента природных ресурсов напомнил охотникам четыре главных правила, которые уберегут их от подобных проблем.