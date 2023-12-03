Мог взорваться в любой момент: саперы осмотрели снаряд, с которым играли дети (фото)

Джеффри и Сиан Эдвардс хранили реликвию XIX века возле своего окна. Супружеская пара была готова "уйти вместе с домом" после того, как саперы сообщили им, что ее нужно взорвать.

В Великобритании неразорвавшийся снаряд мог взорваться в любой момент после того, как десятилетиями служила украшением сада для одной семейной пары. Об этом пишет Sky News.

77-летний Джеффри Эдвардс рассказал, что снаряд достался ему вместе с домом от предыдущих владельцев. С тех пор с ним играли дети, его красили и простукивали садовым совочком по нему.

Супружеская пара, десятилетиями хранившая неразорвавшуюся бомбу в качестве украшения для сада, была готова "уйти вместе с домом и всем, что в нем было" после того, как саперы сообщили им, что ее нужно взорвать.

Джеффри и Сиан Эдвардс хранили реликвию XIX века возле своего дома Милфорд-Хейвене после переезда в 1982 году. На этой неделе жилье мужчины посетили сотрудники полиции, которое сообщили ему, что снаряд должен быть исследован Министерством обороны. Позже вечером ему позвонили и сказали, что саперы прибудут на следующий день. Жители улицы должны были быть эвакуированы.

"В ту ночь мы не сомкнули глаз. Мы прожили в этом доме 41 год, знали его все его углы и я сказал саперам, что мы с женой не покинем его. Мы останемся здесь. Мы уйдем с нашим домом", — сказал пенсионер.

Мистер Эдвардс долгое время полагал, что у бомбы нет заряда, и думал, что это фиктивный снаряд, который использовали во время учений военно-морского флота перед Первой мировой войной. Он сказал саперам, что "если он взорвется", то пара лишится дома и имущества.

"Мы уйдем вместе с домом и всем, что с ним связано", — сказал он.

К счастью, отряд саперов обнаружил, что заряд был "легким" и он вряд ли взорвется Фото: Sky News

К счастью, отряд саперов обнаружил, что заряд был "легким" и он вряд ли взорвется. Его можно будет переместить, не эвакуируя людей. Бомба была взорвана в заброшенном карьере неподалеку. Мистер Эдвардс был рад услышать, что она раскололась на две части. При более детальном осмотре выяснилось, что снаряд датируется 1880-1890 годами и принадлежит британскому военному кораблю. Британец надеется, что он попадет в музей, но отмечает, что ему грустно терять своего "друга" из сада.

Супруги покрасили его в тот же цвет, что и оконные карнизы, и миссис Эдвардс постукивала по нему совочком, когда занималась садоводством.

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