Сленг из соцсети: Оксфордский словарь выбрал слово 2023 года (видео)

Актер Том Холланд во время интервью трижды использовал слово, которое привлекло внимание жителей планеты. После этого этот короткий фрагмент в соцсетях прослушали 3 млрд раз.

Специалисты "Оксфордского словаря английского языка" заявили, что слово rizz стало самым популярным в 2023 году. Указали, что именно его усиленно искали жители планеты в июне, когда услышали его в интервью британского актера Тома Холланда. О процессе избрания слова года рассказывается в статье на портале словаря.

Слово rizz, указывают в статье, означает способность привлекать, обаяние, харизматичность. Том Холланд употребил его во время июньского интервью и после этого оно приобрело "бешеную популярность" в Tiktok: насчитали 3 млрд просмотров соответствующей фразы.

Актер сказал, что у него совсем нет харизмы: "I have no rizz whatsoever, I have limited rizz", — сказал он. Слово трижды прозвучало в коротком фрагменте.

Указывается, что сленговое слово rizz начало приобретать популярность в первые месяцы 2023 года. После этого в июне 2023 года произошел резкий всплеск, который специалисты отразили на инфографике. В частности, на одном изображение показали, что это слово заинтересовало пользователей Интернет еще в 2022 году, а в следующем его искали в 10 раз чаще. На другом изображении — определенные упоминания в первые месяцы года, а затем резкий пик в начале лета.

Как рос интерес к слову rizz в течение 2022-2023 годах Фото: Oxford English Dictionary Как рос интерес к слову rizz в течение января-июня 2023 года Фото: Оксфордский словарь английского языка

Конкурентами слова rizz были три других слова, говорится на портале Оксфордского словаря:

prompt — используется при "общении" с программами искусственного интеллекта;

swiftie — используется, чтобы назвать поклонника певицы Тейлор Свифт;

situationship — используется, чтобы назвать определенный вид романтических отношений, которые являются более "ситуативными", чем официальными.

Отметим, в 2022 году составители Collins English Dictionary выбрали слово года permacrisis ("Пермакризис"). Оно состоит из двух частей: permanent (постоянный) и crisis (кризис). Составители указали, что значение слова — "постоянный кризис". Предположили, что так отразилась обеспокоенность людей ситуацией в мире.

