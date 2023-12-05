Почему стюардессы во время взлета и посадки сидят на руках ладонями вверх (видео)

Опытная бортпроводница Хэнни Лим уверяет, что это предусмотрено инструкцией на случай нештатной ситуации.

Наблюдательные пассажиры замечают, что бортпроводники в самолетах во время взлета и посадки сидят на руках ладонями вверх. Многие уверены, что это только привычка, хотя на самом деле они обязаны это делать согласно инструкции. Об этом на своей странице в TikTok рассказала опытная стюардесса Хэнни Лим.

В ролике женщина утверждает, что такая странная поза является мерой безопасности для членов экипажа во время взлета и посадки. Она показала двух бортпроводниц, которые ходят по салону, а затем садятся на откидное кресло, привязавшись ремнем безопасности, и кладут ладони себе под бедра.

"Это называется "фиксированное положение". Нужно сесть на ладони, но при этом высвободив большой палец. Цель этой позиции — удержать тело в устойчивости на случай удара из-за аварийной ситуации. Движения должны быть максимально минимизированы во избежание травмирования", — рассказывает Хенни.

Члены экипажа должны первыми прийти на помощь пассажирам в случае аварии, поэтому важно, чтобы они были живы и невредимы.

Итак, если вы видите, что бортпроводник сидит сложив руки соответствующим образом, то знайте, что он четко придерживается инструкции. Кстати, пассажиры также могут занять аналогичное положение, чтобы дополнительно обезопасить себя.

Напомним, ранее Фокус писал, что в международном аэропорту Нового Орлеана имени Луи Армстронга (Луизиана, США) произошел досадный инцидент. 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла.

Кроме того, одна из пассажирок сняла на видео, как работники авиакомпании American Airlines швыряют багаж в международном аэропорту Майами (США). Соответствующее видео появилось в социальной сети TikTok.