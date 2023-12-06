Работник супермаркета, уволенный без предупреждения, "отомстил" магазину (видео)

Недовольный бывший сотрудник решил вернуться и устроить беспорядок.

Бывший работник Walmart отомстил магазину, заявив, что его уволили несправедливо и без предупреждения. Об этом он рассказал в ролике, который опубликовал в TikTok.

Пользователь с никнеймом RayMeetsWorld решил вернуться в магазин, чтобы проверить, насколько сильно там по нему скучают, однако это было не единственной причиной.

Вначале мужчина решил показать, что он находится на своем бывшем рабочем месте.

"POV: Простой служащий возвращается на работу, с которой его уволили", — подписал свой ролик пользователь TikTok Рэй.

В начале ролика мужчина заявляет, что его уволили "по первому требованию", поэтому он должен вернуться и устроить беспорядок. Затем Рэй расхаживает по рядам и говорит, как хорошо, что он вернулся, и рассуждает скучали ли за ним его коллеги.

Недовольный бывший сотрудник начинает брать игрушки с полки и складывать их на пол, говоря при этом: "Кого бы они ни наняли для распределения игрушек, они делают неплохую работу". Дальше мужчина продолжает "пакостить" по всему магазину: кладет тыквы на пол, снимает с полок большие контейнеры и катается на маленьком трехколесном велосипеде, а затем ставит его на стеллаж — но не в том месте.

"Это больше не мой центр. Я платящий клиент — я могу делать все, что захочу", — говорит мужчина.

Однако позже мужчина записал еще одно видео, в котором показал, что все это было шуткой. Затем он начал класть все на место, но добавил, что другой покупатель последова его плохому примеру и начал ронять вещи на пол.

Первый ролик собрал множество комментариев, многие люди были удивлены дерзким поведением Рэя. Другие пользователи поддержали мужчину.

"Смешно, ты оставил велосипед на полу. Да, пусть работники подберут его, им не следовало тебя увольнять", — написал один из них.

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