"Сорвался" со светофора: полиция арестовала таксиста, который сбил голубя

По мнению водителя, дороги должны принадлежать людям, а птицы не должны были сидеть на его пути.

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В Японии таксист был арестован за то, что намеренно въехал в стаю голубей и убил одного из них. Предположительно мужчина был зол на то, что птицы оказались на дороге. Об этом пишет CNA.

50-летний Ацуси Одзава использовал свой автомобиль, чтобы убить обыкновенного голубя, который не является промысловым животным, в Токио в прошлом месяце. Мужчина был арестован за нарушение законов об охране дикой природы, сообщил представитель токийской полиции.

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Одзава "сорвался" со светофора, когда загорелся зеленый, и на скорости 60 км/ч влетел на своем такси в стаю птиц. Местные СМИ отмечали, что звук мотора заставил удивленного прохожего сообщить о происшествии.

Сотрудники полиции Токио пригласили ветеринара для вскрытия пострадавшего голубя и определили причину его смерти как травматический шок.

"Дороги принадлежат людям, поэтому голуби должны были уклоняться с его пути", — цитируют местные СМИ слова Одзавы, сказанные следователям.

Полиция назвала его поведение "крайне недобросовестным" для профессионального водителя, после чего приняла решение об аресте. Позже история получила широкую огласку в соцсетях.

"Он мог просто посигналить своей машине или что-то в этом роде. Но намеренно убить его? Это уже переходит все границы", — написал один из пользователей X (ранее Twitter).

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