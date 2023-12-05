"Зірвався" зі світлофора: поліція заарештувала таксиста, який збив голуба

На думку водія, дороги мають належати людям, а птахи не повинні були сидіти на його шляху.

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В Японії таксиста заарештували за те, що навмисно в'їхав у зграю голубів і вбив одного з них. Імовірно, чоловік був злий на те, що птахи опинилися на дорозі. Про це пише CNA.

50-річний Ацусі Одзава використав свій автомобіль, щоб убити звичайного голуба, який не є промисловою твариною, в Токіо минулого місяця. Чоловіка заарештували за порушення законів про охорону дикої природи, повідомив представник токійської поліції.

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Одзава "зірвався" зі світлофора, коли загорівся зелений, і на швидкості 60 км/год влетів на своєму таксі в зграю птахів. Місцеві ЗМІ зазначали, що звук мотора змусив здивованого перехожого повідомити про подію.

Співробітники поліції Токіо запросили ветеринара для розтину постраждалого голуба і визначили причину його смерті як травматичний шок.

"Дороги належать людям, тому голуби повинні були ухилятися з його шляху", — цитують місцеві ЗМІ слова Одзави, сказані слідчим.

Поліція назвала його поведінку "вкрай недобросовісною" для професійного водія, після чого ухвалила рішення про арешт. Пізніше історія набула широкого розголосу в соцмережах.

"Він міг просто посигналити своїй машині або щось у цьому роді. Але навмисно вбити його? Це вже переходить усі межі", — написав один із користувачів X (раніше Twitter).

Раніше Фокус повідомляв, що в США домашній вовк напав на тримісячне немовля. Співробітники служби порятунку змогли відтягнути дитину від тварини й доставити її до медичного закладу, але було вже пізно. У будинку перебували й інші діти.

Також стало відомо, що чоловік купив двох качок і всюди бере їх із собою. Марк Колайєр не уявляє собі життя без своїх пернатих друзів на прізвисько Дог і Голді. Вони слідують за ним всюди та живуть разом з ним на його човні.