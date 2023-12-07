Стал отцом: врач тайно оплодотворил пациентку, которую лечил от бесплодия (фото)

Женщина сделала ДНК-тест и была шокирована, когда узнала, что у ее детей не тот же отец.

Бывший врач американского репродуктивного центра UW Medicine Кристофер Герндон отказался от лицензии после того, как одна из его пациенток выдвинула обвинения, что он без согласия оплодотворил ее собственной спермой. Об этом пишет издание Newsweek.

Согласно обвинениям Департамента здравоохранения штата Калифорния, эта история произошла в 2009 году, когда Герндон занимался репродуктивной медициной в одной из местных больниц.

"Пациентка А" (именно под таким именем потерпевшая фигурирует в документах) попросила врача использовать для второй беременности материал донора спермы, услугами которого она воспользовалась для рождения первого ребенка. Но медик решил поступить иначе.

Женщина родила малыша в 2010 году. Позже она сделала ДНК-тест и была шокирована, что у ее детей разные родители.

В июне обманутая пациентка медицинского центра UW Medicine предоставила Вашингтонской медицинской комиссии все собранные документы, после чего было принято решение, что Герндон должен добровольно отказаться от своей лицензии.

Сообщается, что мужчина работал доцентом кафедры акушерства и гинекологии, а также врачом в UW Medicine с 2017 года. Медик уволился в сентябре. Он больше не имеет права продолжить или восстановить свою лицензию.

Медицинский центр UW Medicine, Калифорния Фото: The Seattle Times

На момент публикации неясно, будет ли открыто против него уголовное производство, ведь Калифорния является одним из нескольких американских штатов, где действует закон о "мошенничестве в отношении фертильности". Согласно этому документу, запрещено использовать репродуктивный материал для целей, не предусмотренных в форме согласия.

Ранее Фокус писал, что женщина прервала беременность, узнав, что у ребенка заболевание мозга. Также сообщалось, что молодая мать родила ребенка пока была в коме.