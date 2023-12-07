Ведущая новостей показала средний палец, потому что не знала, что идет прямой эфир (видео)

46-летняя журналистка уже отреагировала на курьезный инцидент. Она извинилась и объяснила, как это произошло.

46-летняя ведущая выпуска новостей на британском телеканале BBC Мериам Мошири показала средний палец на камеру, потому что не знала о начале прямого эфира. Этот короткий фрагмент выпуска новостей стал вирусным и разлетелся по социальным сетям, в частности в Х (бывший Twitter).

Мошири продемонстрировала "красноречивый" жест перед тем, как начала зачитывать подводку к сюжету о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как раздраженная женщина поднимает брови и корчит операторам смешную гримасу, но не успевает рассчитать время до начала эфира, пока идет перебивка с характерным для выпусков новостей музыкальным сопровождением.

Когда камера включается, телеведущая мгновенно делает серьезное выражение лица и начинает читать текст с суфлера: "Вживую из Лондона, это BBC News".

Во время включения у Мэриам был несколько взволнованный тон голоса, возможно, она знала о конфузе и была этим подавлена. В конце она даже оговорилась, назвав "коронавирус" (coronavirus) пандемией "коронастиха" (coronaverse).

Ведущая новостей BBC показала средний палец

Конфуз произошел в эфире выпуска BBC News в 12:00 в среду, 6-го декабря.

В комментариях зрители шутят, что чувствуют примерно то же самое относительно своей работы. Впрочем, некоторые обвинили телеведущую, которая является матерью троих детей, в непрофессионализме и халатном отношении к своим прямым обязанностям.

Позже Мериам рассказала об этом инциденте на странице в Х. Она извинилась и объяснила, что в шутку считала на пальцах секунды до начала включения — от 10 до 0.

Пост Мериам Мошири в Х Фото: twitter//BBCMaryam

"Когда дошла до 1, то в шутку перевернула средний палец, не подозревая, что это попадет в эфир. Мне очень жаль. Я сделала это не намеренно. Прошу прощения, если кого-то обидела или расстроила", — написала ведущая в посте.

Напомним, ранее Фокус писал, как немецкий канал попал в конфуз, перепутав Киев с Москвой.

Кроме того, мы сообщали, как телеканал "Украина 24" показал ложный сюжет о Порошенко.