Срочная эвакуация: жители 53 домов покинули свое жилье из-за подозрительного предмета

На место происшествия были вызваны саперы. Жилой район был закрыт более чем на 20 часов.

В Великобритании более 50 домов в Камбрии были эвакуированы. Полиция объявила о крупном инциденте после того, как в одном из них был обнаружен подозрительный предмет. Об этом пишет Metro.

Дорога в городе Ульверстон была перекрыта более чем на 20 часов после того, как на место происшествия были вызваны саперы.

Сотрудники полиции сообщили, что 53 дома были эвакуированы в целях предосторожности из-за "потенциальной проблемы с электричеством" в доме на Стальной улице города. Вчера, 6 декабря, в 13:30 полиция получила сообщение об опасениях за благополучие человека.

"Офицеры прибыли на место и обнаружили подозрительный предмет в доме", — говорилось в заявлении.

Жителям, которым было велено покинуть свои дома, предложили временное пребывание в Центре досуга Ульверстона. Сегодня около 11 утра им разрешили вернуться домой.

Перекрытая улица города Фото: Google Maps

"Крупное происшествие было объявлено, чтобы помочь координации действий различных агентств в оказании помощи тем, кто был вынужден покинуть свои дома в среду вечером. Это позволило агентствам быстро обмениваться информацией и эффективно работать вместе, чтобы оказать необходимую поддержку тем, кто был эвакуирован. Я хотел бы поблагодарить всех, кому пришлось покинуть свои дома, за терпение, которое они проявили на протяжении всего этого времени. Мы понимаем, как неудобно, когда вы не можете оставаться в своем доме, однако нашим приоритетом была и остается безопасность всех жителей", — сказал инспектор Мэтт Пирман.

Ранее Фокус писал, что работник супермаркета, уволенный без предупреждения, "отомстил" магазину. Недовольный бывший сотрудник решил вернуться и устроить беспорядок.

Также стало известно, что строители начали ремонт чужой кухни, пока хозяйки не было дома. Хлоя Фаунтин, вернувшись домой, обнаружила в своем жилье группу мужчин, которые меняли столешницу на кухне. Это уже второй случай, когда строители ошибочно начали делать ремонт в ее доме.