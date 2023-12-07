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МирФан

Срочная эвакуация: жители 53 домов покинули свое жилье из-за подозрительного предмета

Полиция перекрыла улицу, эвакуация жителей, покинули дома, 53 дома, подозрительный предмет, работа саперов, угроза для жителей
Фото: Cudworth Village News | Иллюстративное фото

На место происшествия были вызваны саперы. Жилой район был закрыт более чем на 20 часов.

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В Великобритании более 50 домов в Камбрии были эвакуированы. Полиция объявила о крупном инциденте после того, как в одном из них был обнаружен подозрительный предмет. Об этом пишет Metro.

Дорога в городе Ульверстон была перекрыта более чем на 20 часов после того, как на место происшествия были вызваны саперы.

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Сотрудники полиции сообщили, что 53 дома были эвакуированы в целях предосторожности из-за "потенциальной проблемы с электричеством" в доме на Стальной улице города. Вчера, 6 декабря, в 13:30 полиция получила сообщение об опасениях за благополучие человека.

"Офицеры прибыли на место и обнаружили подозрительный предмет в доме", — говорилось в заявлении.

Жителям, которым было велено покинуть свои дома, предложили временное пребывание в Центре досуга Ульверстона. Сегодня около 11 утра им разрешили вернуться домой.

Полиция перекрыла улицу, эвакуация жителей, покинули дома, 53 дома, подозрительный предмет, работа саперов, угроза для жителей Fullscreen
Перекрытая улица города
Фото: Google Maps

"Крупное происшествие было объявлено, чтобы помочь координации действий различных агентств в оказании помощи тем, кто был вынужден покинуть свои дома в среду вечером. Это позволило агентствам быстро обмениваться информацией и эффективно работать вместе, чтобы оказать необходимую поддержку тем, кто был эвакуирован. Я хотел бы поблагодарить всех, кому пришлось покинуть свои дома, за терпение, которое они проявили на протяжении всего этого времени. Мы понимаем, как неудобно, когда вы не можете оставаться в своем доме, однако нашим приоритетом была и остается безопасность всех жителей", — сказал инспектор Мэтт Пирман.

Ранее Фокус писал, что работник супермаркета, уволенный без предупреждения, "отомстил" магазину. Недовольный бывший сотрудник решил вернуться и устроить беспорядок.

Также стало известно, что строители начали ремонт чужой кухни, пока хозяйки не было дома. Хлоя Фаунтин, вернувшись домой, обнаружила в своем жилье группу мужчин, которые меняли столешницу на кухне. Это уже второй случай, когда строители ошибочно начали делать ремонт в ее доме.