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Термінова евакуація: мешканці 53 будинків покинули своє житло через підозрілий предмет

Поліція перекрила вулицю, евакуація мешканців, покинули будинки, 53 будинки, підозрілий предмет, робота саперів, загроза для мешканців
Фото: Cudworth Village News | Ілюстративне фото

На місце події було викликано саперів. Житловий район було закрито більш ніж на 20 годин.

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У Великій Британії понад 50 будинків у Камбрії було евакуйовано. Поліція оголосила про великий інцидент після того, як в одному з них було виявлено підозрілий предмет. Про це пише Metro.

Дорогу в місті Ульверстон було перекрито більш ніж на 20 годин після того, як на місце події було викликано саперів.

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Співробітники поліції повідомили, що 53 будинки евакуювали з метою обережності через "потенційну проблему з електрикою" в будинку на Сталевій вулиці міста. Учора, 6 грудня, о 13:30 поліція отримала повідомлення про побоювання за безпеку людини.

"Офіцери прибули на місце і виявили підозрілий предмет у будинку", — йшлося в заяві.

Жителям, яким було наказано покинути свої будинки, запропонували тимчасове перебування в Центрі дозвілля Ульверстона. Сьогодні близько 11 ранку їм дозволили повернутися додому.

Поліція перекрила вулицю, евакуація мешканців, покинули будинки, 53 будинки, підозрілий предмет, робота саперів, загроза для мешканців Fullscreen
Перекрита вулиця міста
Фото: Google Maps

"Велика подія була оголошена, щоб допомогти координації дій різних агентств у наданні допомоги тим, хто був змушений покинути свої будинки в середу ввечері. Це дало змогу агентствам швидко обмінюватися інформацією та ефективно працювати разом, щоб надати необхідну підтримку тим, хто був евакуйований. Я хотів би подякувати всім, кому довелося покинути свої домівки, за терпіння, яке вони проявили протягом усього цього часу. Ми розуміємо, як незручно, коли ви не можете залишатися у своїй оселі, проте нашим пріоритетом була і залишається безпека всіх жителів", — сказав інспектор Метт Пірман.

Раніше Фокус писав, що працівник супермаркету, звільнений без попередження, "помстився" магазину. Незадоволений колишній співробітник вирішив повернутися і влаштувати безлад.

Також стало відомо, що будівельники почали ремонт чужої кухні, поки господині не було вдома. Хлоя Фаунтін, повернувшись додому, виявила у своїй оселі групу чоловіків, які міняли стільницю на кухні. Це вже другий випадок, коли будівельники помилково почали робити ремонт у її будинку.