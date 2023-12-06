Працівник супермаркету, звільнений без попередження, "помстився" магазину (відео)

Незадоволений колишній співробітник вирішив повернутися і влаштувати безлад.

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Колишній працівник Walmart помстився магазину, заявивши, що його звільнили несправедливо і без попередження. Про це він розповів у ролику, який опублікував у TikTok.

Користувач із нікнеймом RayMeetsWorld вирішив повернутися в магазин, щоб перевірити, наскільки сильно там за ним сумують, однак це було не єдиною причиною.

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Спочатку чоловік вирішив показати, що він перебуває на своєму колишньому робочому місці.

"POV: Простий службовець повертається на роботу, з якої його звільнили", — підписав свій ролик користувач TikTok Рей.

На початку ролика чоловік заявляє, що його звільнили "за першою вимогою", тож він має повернутися і влаштувати безлад. Потім Рей ходить по рядах і каже, як добре, що він повернувся, і розмірковує, чи сумували за ним його колеги.

Незадоволений колишній співробітник починає брати іграшки з полиці й складати їх на підлогу, кажучи при цьому: "Кого б вони не найняли для розподілу іграшок, вони роблять непогану роботу". Далі чоловік продовжує "пакостити" по всьому магазину: кладе гарбузи на підлогу, знімає з полиць великі контейнери і катається на маленькому триколісному велосипеді, а потім ставить його на стелаж — але не в тому місці.

"Це більше не мій центр. Я клієнт, який платить, — я можу робити все, що захочу", — каже чоловік.

Однак пізніше чоловік записав ще одне відео, в якому показав, що все це було жартом. Потім він почав класти все на місце, але додав, що інший покупець пішов за його поганим прикладом і почав кидати речі на підлогу.

Перший ролик зібрав безліч коментарів, багато людей були здивовані зухвалою поведінкою Рея. Інші користувачі підтримали чоловіка.

"Смішно, ти залишив велосипед на підлозі. Так, нехай працівники підберуть його, їм не слід було тебе звільняти", — написав один із них.

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