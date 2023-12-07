"Это большая победа": дочь убедила отца "отдать" миллионы долларов (фото)

Кэти Кехо убедила своего отца-застройщика Марти сохранить среду обитания диких животных вместо строительства 32 домов.

В США семья обошла стороной продажу участка стоимостью 14 миллионов долларов в Портленде, штат Орегон, и передала 22 акра земли в дар Портлендскому обществу Audubon. Об этой истории вспоминает издание TCD.

В 2019 году Кэти Кехо убедила своего отца-застройщика Марти сохранить среду обитания диких животных вместо строительства 32 домов. Территория, которая была переименована в заповедник Кэтрин Линн Кехо, оценивалась в 14 миллионов долларов.

"Мы полюбили это место и почувствовали, что оно станет прекрасным подарком не только Audubon, но и постоянным подарком всему городу", — отметил тогда Марти Кехо.

Чтобы получить подарок, организация Audubon должна была выплатить ипотеку в размере 200 000 долларов. В то время компания заявила, что незастроенная территория является одним из самых больших, экологически ценных и подверженных риску участков на периферии Форест-Парка.

По данным Oregon Public Broadcasting, городские власти Портленда потратили 350 000 долларов на установление охранного сервитута, чтобы ограничить возможность будущего развития, и 150 000 долларов на удаление вредных растений и защиту качества воды.

"Это большая победа для рыб и диких животных, и это обеспечивает уход за дикой природой, который соединяет наш прекрасный лесопарк с другими природными зонами вплоть до береговой линии", — сказал городской комиссар Портленда Ник Фиш.

Территория оценивалась в 14 миллионов долларов Фото: Portland Audubon

По данным Portland Audubon, у Кехо был один из самых больших незастроенных участков земли на северо-западе Портленда. На его территории находятся верховья ручьев Боунс-Крик и Балч-Крик, заболоченные участки, крутые склоны и частично открытый полог из лиственных и хвойных деревьев, и этот участок стал частью заповедника дикой природы организации.

"Мы боролись за защиту таких земель более века и считали, что если мы не предпримем никаких действий, то застройка рано или поздно произойдет. Мы также понимали, что это будет один из самых ценных подарков для нашей организации за всю историю — он оценивается в миллионы, — и мы невероятно благодарны семье Кехо", — сказал тогда исполнительный директор Portland Audubon Ник Хардигг.

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