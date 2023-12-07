Должен знать каждый. Женщина показала секретную кнопку в стиральной машинке (фото)

Блогерша Минди МакНайт уверяет, что ее лайфхак помогает избежать неприятных запахов.

Популярная американская блогерша Минди МакНайт делится полезными советами и хитростями на своей странице в TikTok с 642 тысячами подписчиков. В одном из видео женщина рассказала зрителям, что нашла скрытую кнопку в стиральной машинке.

В начале записи МакНайт открыла лоток для порошка в стиральной машинке и спросила у зрителей, задумывались ли они когда-нибудь, для чего нужна кнопка сбоку. Когда Минди нажала на нее, панель полностью вынулась. Затем блогерша поднесла лоток к раковине и тщательно вымыла.

"Если вы очистите это, то забудете о плесени и неприятном запахе", — пояснила американка.

По ее словам, некоторые стиральные машины не имеют подобной кнопки. В таком случае она рекомендует простое решение: смешать лимонный сок с пищевой содой, а затем, когда они вступят в реакцию, очистить этой смесью лоток.

Минди МакНайт нашла секретную кнопку на стиральной машинке Фото: instagram.com/mindymcknight Минди МакНайт нашла секретную кнопку на стиральной машинке Фото: instagram.com/mindymcknight

"Я очень рад, что нашел это видео", "TikTok снова научил меня больше, чем школа", "Ничего себе, а я и не подозревала, для чего это нужно", "Об этом должен знать каждый, спасибо", — пишут пользователи сети в комментариях под видео, которое завирусилось в сети.

Напомним, ранее Фокус писал о блогерше Анжел Софии из Великобритании, которая пожаловалась на таинственный сбой в своем iPhone. Девушку на протяжении пяти лет "мучает" будильник, который включается каждый день ровно в 9:25 утра, хотя она его никогда не выставляла на это время и понятия не имеет, как выключить.

Кроме того, блогер Оливер Джеймс из США признался, что не умеет читать. После этого откровения жизнь американца кардинально изменилась — он стал мотивационным лидером для тысяч людей, которые потеряли веру в себя, и завоевал миллионную аудиторию на своей странице в TikTok.