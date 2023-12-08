"Похожа на Фредди Крюгера": из-за редкой болезни женщина не может выйти на улицу (фото)

36-летней блогерше сложно найти настоящих друзей и начать с кем-то романтические отношения.

36-летняя Асия Шабир из Бирмингема, что в британском графстве Западный Мидленд, родилась с крайне редким дефектом кожи и стесняется выходить на улицу. Женщина говорит, что ее лицо очень чувствительное и деликатное, как крылья бабочки. Своей историей она поделилась с журналистами таблоида The Sun.

Врачи диагностировали у Шабир буллезный эпидермолиз (JEB) — тяжелое генетическое заболевание, характеризующееся склонностью к ранениям кожных покровов. На теле британки постоянно появляются волдыри, открытые раны, пигменты и раздражения. Это делает ее повседневную жизнь по-настоящему невыносимой.

По словам Асии, когда она просыпается утром, то видит на постельном белье гнойные следы и остатки отмершей кожи.

"Малейшая царапина или удар могут поранить мою кожу и образовать пузырьки", — рассказывает британка и добавляет, что из-за внешних дефектов ее часто "осуждают или игнорируют" незнакомцы.

36-летняя Асия Шабир из Бирмингема Фото: instagram.com/assyaebqueeen 36-летняя Асия Шабир из Бирмингема Фото: instagram.com/assyaebqueeen

Женщине сложно справиться со шквалом критики в социальных сетях, а также найти настоящих друзей и начать с кем-то романтические отношения.

"Думаю, вы можете себе представить, какие именно комментарии я получаю. Один из худших отзывов был о том, что я похожа на Фредди Крюгера и моей матери нужно было сделать аборт. Что интересно, — хейта больше от взрослых. Дети также пишут, но они не осознают, почему я выгляжу по-другому", — рассказывает Шабир.

Блогерша делится своей повседневной жизнью в Instagram, чтобы поддержать и морально помочь другим людям с похожими диагнозами.

"Мне 36. Я все еще жива и сильна — это мое самое главное достижение", — резюмирует она.

36-летняя Асия Шабир из Бирмингема Фото: instagram.com/assyaebqueeen 36-летняя Асия Шабир из Бирмингема Фото: instagram.com/assyaebqueeen

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю 82-летней американки Веры Дилео, которая убеждена, что ежедневное умывание ледяной водой помогает ей сохранять вечную молодость. Опытом своих косметических процедур женщина поделилась на странице в TikTok.

Кроме того, дерматолог Линдси Зубрицки советует обновлять и регулярно стирать подушки, на которых вы спите, потому что это может вызвать целый ряд опасных заболеваний кожи.