Смутила соседа-священника: журналистка 6 дней провела без одежды (фото)

Джорджетта Калли рассказала как менялось ее самочувствие в течение недели. Женщине пришлось пойти выбрасывать мусор абсолютно обнаженной и поехать в магазин в одном пальто.

36-летняя британская журналистка Джорджетта Калли решила провести социальный эксперимент и шесть дней прожить без одежды. Своим опытом она поделилась в статье для издания The Sun.

В первую очередь женщину интересовало как изменится ее самочувствие.

Калли больше всего хотела узнать, как эксперимент повлияет на ее здоровье. Женщина ведет здоровый образ жизни: сбалансированное питание, тренировки четыре раза в неделю, средний пульс 65 ударов в минуту, согласно ее фитнес-браслету.

В первый же день наготы пульс женщины снизился до 55 ударов в минуту, однако, когда сосед заметил ее через окно, пульс ненадолго подскочил до 120. После этого Калли решила не открывать жалюзи до конца эксперимента, чтобы не смущать окружающих, особенно своего соседа-священника.

Во второй день ей пришлось дважды покинуть дом. Женщине пришлось пойти выбрасывать мусор в контейнер во дворе абсолютно обнаженной. В процессе пульс поднялся до 130 ударов в минуту из-за страха попасться на глаза прохожим. Затем она отправилась за продуктами в местный супермаркет, надев только пальто. Калли отметила, что покупатели бросали на нее любопытные взгляды, а ее сердце билось с частотой 140 ударов в минуту, хотя обычно при походах в магазин пульс поднимался не выше 100 ударов в минуту.

Женщина выносила мусор в контейнер во дворе абсолютно обнаженной Фото: The Sun

На третий день журналистка отметила хороший сон, а на четвертый день, не имея возможности пойти в зал, решила заниматься йогой дома в чем мать родила.

"Мой пульс стал 155 ударов в минуту вместо обычных 140 ударов в минуту — хороший признак того, что я тренируюсь усерднее, чем обычно", — написала Калли.

Калли отправилась за продуктами в местный супермаркет, надев только пальто Фото: The Sun

Пятый день женщина посвятила своей удаленной работе постоянно волнуясь не включила ли она камеру в Zoom. На шестой день Калли занялась готовкой и немного расслабилась перед телевизором с бокалом вина.

"Моя кожа сияет, и я чувствую себя менее напряженной. Мой пульс в состоянии покоя был ниже, чем когда я выполнял те же действия в одежде, хотя ситуация может измениться, когда я увижу счет за бензин! При выполнении упражнений он был даже выше нормы, и это хорошо. Я также стала чувствовать себя свободнее", — подвела итог журналистка.

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