"После удара молнии": женщина утверждает, что не ест более 50 лет и пьет только воду (фото)
В 1970 году женщина окончательно отказалась от твердой пищи. Ее холодильник и морозильная камера заполнены бутылками сладких безалкогольных напитков.
75-летняя вьетнамская женщина утверждает, что последние 50 лет она не ела никакой твердой пищи и питалась только водой и сладкими соками. Буй Тхи Лой из Локнинь, провинция Куангбинь, находится в отличной форме для своего возраста, сообщает Dan Tri.
Тхи Лой заявляет, что употребляет только жидкости и ей не нужна твердая пища. По ее словам, что все началось в 1963 году, когда ее "ударила молния". Она вместе с другими женщинами поднимались на горы, чтобы помочь раненым солдатам во время войны. После удара Лой потеряла сознание, и хотя выжила, уже никогда не была прежней. Женщина ничего не ела несколько дней даже после того, как выздоровела, поэтому родственники начали давать ей подслащенную воду.
Через нескольких лет после инцидента с молнией Лой пробовала есть твердую пищу, в основном фрукты, потому что на этом настаивали семья и друзья, хотя на самом деле никогда не чувствовала в этом необходимости.
В 1970 году она навсегда отказалась от твердой пищи, питаясь только водой и подслащенными соками. Ее холодильник и морозильная камера заполнены бутылками сладких безалкогольных напитков.
Она говорит, что теперь ее тошнит только от запаха еды. Ранее Тхи Лой всегда готовила для своих детей, но никогда не пробовала блюда. Теперь, когда дети выросли и разъехались, она больше не готовит. Место для приготовления пищи в доме покрыто пылью, газовая плита не используется.
По мнению врачей отделения питания больницы Донг Хой, сладкие безалкогольные напитки помогают быстро восстановить энергию организма и поддерживают работу пищеварительной системы. Но безалкогольные напитки могут быть опасны для здоровья и привести к таким проблемам, как ожирение, диабет, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания. Случай Буи Тхи Лой стал известным во всем Вьетнаме. В этой стране люди склонны иметь необычные привычки.
Журналисты сообщили, что, хотя никаких доказательств о питании 75-летней женщины нет, несколько свидетелей подтвердили ее историю. Жители страны не сомневаются, что она говорит правду.
Напомним, 8 декабря сообщалось, что женщина из-за глупой ошибки "потратила" более 2 млн гривен в ресторане. Ванг просто хотела показать в соцсетях фото со своим блюдом. Она сделала снимок, в который случайно попал QR-код ее столика.