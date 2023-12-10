"После удара молнии": женщина утверждает, что не ест более 50 лет и пьет только воду (фото)

В 1970 году женщина окончательно отказалась от твердой пищи. Ее холодильник и морозильная камера заполнены бутылками сладких безалкогольных напитков.

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75-летняя вьетнамская женщина утверждает, что последние 50 лет она не ела никакой твердой пищи и питалась только водой и сладкими соками. Буй Тхи Лой из Локнинь, провинция Куангбинь, находится в отличной форме для своего возраста, сообщает Dan Tri.

Тхи Лой заявляет, что употребляет только жидкости и ей не нужна твердая пища. По ее словам, что все началось в 1963 году, когда ее "ударила молния". Она вместе с другими женщинами поднимались на горы, чтобы помочь раненым солдатам во время войны. После удара Лой потеряла сознание, и хотя выжила, уже никогда не была прежней. Женщина ничего не ела несколько дней даже после того, как выздоровела, поэтому родственники начали давать ей подслащенную воду.

Фото: Чан Ань/Dantri

Через нескольких лет после инцидента с молнией Лой пробовала есть твердую пищу, в основном фрукты, потому что на этом настаивали семья и друзья, хотя на самом деле никогда не чувствовала в этом необходимости.

В 1970 году она навсегда отказалась от твердой пищи, питаясь только водой и подслащенными соками. Ее холодильник и морозильная камера заполнены бутылками сладких безалкогольных напитков.

Фото: Чан Ань/Dantri

Она говорит, что теперь ее тошнит только от запаха еды. Ранее Тхи Лой всегда готовила для своих детей, но никогда не пробовала блюда. Теперь, когда дети выросли и разъехались, она больше не готовит. Место для приготовления пищи в доме покрыто пылью, газовая плита не используется.

Фото: Чан Ань/Dantri

По мнению врачей отделения питания больницы Донг Хой, сладкие безалкогольные напитки помогают быстро восстановить энергию организма и поддерживают работу пищеварительной системы. Но безалкогольные напитки могут быть опасны для здоровья и привести к таким проблемам, как ожирение, диабет, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания. Случай Буи Тхи Лой стал известным во всем Вьетнаме. В этой стране люди склонны иметь необычные привычки.

Журналисты сообщили, что, хотя никаких доказательств о питании 75-летней женщины нет, несколько свидетелей подтвердили ее историю. Жители страны не сомневаются, что она говорит правду.

Напомним, 8 декабря сообщалось, что женщина из-за глупой ошибки "потратила" более 2 млн гривен в ресторане. Ванг просто хотела показать в соцсетях фото со своим блюдом. Она сделала снимок, в который случайно попал QR-код ее столика.