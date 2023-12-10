"Після удару блискавки": жінка стверджує, що не їсть понад 50 років і п'є тільки воду (фото)
У 1970 році жінка остаточно відмовилася від твердої їжі. Її холодильник і морозильна камера заповнені пляшками солодких безалкогольних напоїв.
75-річна в'єтнамська жінка стверджує, що останні 50 років вона не їла ніякої твердої їжі і харчувалася тільки водою і солодкими соками. Буй Тхі Лой з Локнінь, провінція Куангбінь, перебуває у відмінній формі для свого віку, повідомляє Dan Tri.
Тхі Лой заявляє, що вживає тільки рідини і їй не потрібна тверда їжа. За її словами, що все почалося 1963 року, коли її "вдарила блискавка". Вона разом з іншими жінками піднімалися в гори, щоб допомогти пораненим солдатам під час війни. Після удару Лой знепритомніла, і хоча вижила, вже ніколи не була такою, як раніше. Жінка нічого не їла кілька днів навіть після того, як одужала, тож родичі почали давати їй підсолоджену воду.
За кілька років після інциденту з блискавкою Лой пробувала їсти тверду їжу, здебільшого фрукти, бо на цьому наполягали сім'я та друзі, хоча насправді ніколи не відчувала в цьому потреби.
У 1970 році вона назавжди відмовилася від твердої їжі, харчуючись тільки водою і підсолодженими соками. Її холодильник і морозильна камера заповнені пляшками солодких безалкогольних напоїв.
Вона каже, що тепер її нудить тільки від запаху їжі. Раніше Тхі Лой завжди готувала для своїх дітей, але ніколи не куштувала страви. Тепер, коли діти виросли і роз'їхалися, вона більше не готує. Місце для приготування їжі в будинку вкрите пилом, газова плита не використовується.
На думку лікарів відділення харчування лікарні Донг Хой, солодкі безалкогольні напої допомагають швидко відновити енергію організму і підтримують роботу травної системи. Але безалкогольні напої можуть бути небезпечними для здоров'я і призвести до таких проблем, як ожиріння, діабет, високий кров'яний тиск і серцево-судинні захворювання. Випадок Буї Тхі Лой став відомим у всьому В'єтнамі. У цій країні люди схильні мати незвичайні звички.
Журналісти повідомили, що, хоча жодних доказів про харчування 75-річної жінки немає, кілька свідків підтвердили її історію. Жителі країни не сумніваються, що вона говорить правду.
Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що жінка через дурну помилку "витратила" понад 2 млн гривень у ресторані. Ванг просто хотіла показати в соцмережах фото зі своєю стравою. Вона зробила знімок, у який випадково потрапив QR-код її столика.