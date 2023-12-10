"Після удару блискавки": жінка стверджує, що не їсть понад 50 років і п'є тільки воду (фото)

У 1970 році жінка остаточно відмовилася від твердої їжі. Її холодильник і морозильна камера заповнені пляшками солодких безалкогольних напоїв.

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75-річна в'єтнамська жінка стверджує, що останні 50 років вона не їла ніякої твердої їжі і харчувалася тільки водою і солодкими соками. Буй Тхі Лой з Локнінь, провінція Куангбінь, перебуває у відмінній формі для свого віку, повідомляє Dan Tri.

Тхі Лой заявляє, що вживає тільки рідини і їй не потрібна тверда їжа. За її словами, що все почалося 1963 року, коли її "вдарила блискавка". Вона разом з іншими жінками піднімалися в гори, щоб допомогти пораненим солдатам під час війни. Після удару Лой знепритомніла, і хоча вижила, вже ніколи не була такою, як раніше. Жінка нічого не їла кілька днів навіть після того, як одужала, тож родичі почали давати їй підсолоджену воду.

Фото: Чан Ань/Dantri

За кілька років після інциденту з блискавкою Лой пробувала їсти тверду їжу, здебільшого фрукти, бо на цьому наполягали сім'я та друзі, хоча насправді ніколи не відчувала в цьому потреби.

У 1970 році вона назавжди відмовилася від твердої їжі, харчуючись тільки водою і підсолодженими соками. Її холодильник і морозильна камера заповнені пляшками солодких безалкогольних напоїв.

Фото: Чан Ань/Dantri

Вона каже, що тепер її нудить тільки від запаху їжі. Раніше Тхі Лой завжди готувала для своїх дітей, але ніколи не куштувала страви. Тепер, коли діти виросли і роз'їхалися, вона більше не готує. Місце для приготування їжі в будинку вкрите пилом, газова плита не використовується.

Фото: Чан Ань/Dantri

На думку лікарів відділення харчування лікарні Донг Хой, солодкі безалкогольні напої допомагають швидко відновити енергію організму і підтримують роботу травної системи. Але безалкогольні напої можуть бути небезпечними для здоров'я і призвести до таких проблем, як ожиріння, діабет, високий кров'яний тиск і серцево-судинні захворювання. Випадок Буї Тхі Лой став відомим у всьому В'єтнамі. У цій країні люди схильні мати незвичайні звички.

Журналісти повідомили, що, хоча жодних доказів про харчування 75-річної жінки немає, кілька свідків підтвердили її історію. Жителі країни не сумніваються, що вона говорить правду.

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що жінка через дурну помилку "витратила" понад 2 млн гривень у ресторані. Ванг просто хотіла показати в соцмережах фото зі своєю стравою. Вона зробила знімок, у який випадково потрапив QR-код її столика.