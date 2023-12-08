Замовили тисячі страв: жінка через дурну помилку "витратила" понад 2 млн гривень у ресторані

Жінка на прізвище Ванг просто хотіла показати в соцмережах фото зі своєю стравою. Вона зробила знімок, у який випадково потрапив QR-код її столика.

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Жінка з Китаю була приголомшена, коли вона, сама того не знаючи, оплатила рахунок на 430 000 юанів (трохи більше ніж 2,2 млн гривень), коли обідала з подругою. Про це пише SCMP.

Усе це сталося через просту помилку, якої вона припустилася в соціальних мережах.

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Похід на вечерю може обійтися недешево, особливо якщо людина обирає модний ресторан, але зазвичай на той час, коли приходить рахунок, вона вже приблизно уявляє, скільки витратила. Однак одна відвідувачка ресторану ніяк не могла підготуватися до величезної суми за обід.

Жінка на прізвище Ванг зрозуміла, що зробила непримітну, але дорогу помилку, коли фотографувала свою страву під час прогулянки з друзями. Вона зробила знімок, у який випадково потрапив QR-код столика.

У ресторані в Куньміні (Південно-Західний Китай) їй сподобалася страва з гарячого горщика, і вона вирішила зробити фото та поділитися ним із друзями в китайському додатку WeChat. Однак засмучена відвідувачка не підозрювала, що в результаті її рахунок становитиме 430 000 юанів (трохи більше ніж 2,2 млн гривень). Усе сталося тому, що вона показала QR-код з її столика, а отже, будь-хто охочий міг замовити їжу.

Один із підписників жінки анонімно замовив тисячі страв на її стіл Фото: SCMP

Виявилося, що один із підписників Ванг у застосунку WeChat анонімно замовив тисячі страв на її стіл, а вона про це навіть не дізналася. Невідомий замовив 2 580 порцій кальмарів, 1 850 порцій качиної крові (популярний делікатес у цьому регіоні Китаю) і 9 990 порцій креветкової пасти.

Китаянка швидко зрозуміла, що накоїла, ще не отримавши рахунок за свій гарячий горщик, але, її випередили і зробили замовлення. На щастя, у ресторані зрозуміли, що сталося, і пересадили жінку за інший столик, щоб відсіяти підроблені замовлення. Вони також із розумінням поставилися до її помилки й звільнили її від необхідності оплачувати дорогий рахунок.

Як повідомляється, після цього випадку ресторан змінив свою систему замовлення і запровадив заходи, згідно з якими тільки люди, які перебувають на певній відстані від ресторану, можуть замовляти за QR-кодами.

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