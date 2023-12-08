Потребовалась помощь троих взрослых: 11-летний мальчик поймал сома весом почти 69 кг (фото)

Джошуа Дэвенпорта целых 25 минут боролся с огромной рыбой. Его удочка была согнута почти пополам, но мальчику все же удалось вытащить речного гиганта.

Британский мальчик во время отдыха в Испании поймал сома весом 152 фунта (69 килограмм), побив европейский рекорд по поимке самой большой пресноводной рыбы ребенком. Об этом пишет Daily Mail.

11-летний Джошуа Дэвенпорт рыбачил вместе с родителями, когда на его наживку позарился гигантский обитатель реки. Несмотря на то что его удочка была согнута вдвое, подросток целых 25 минут боролся с рыбиной.

Чтобы поднять сома на весы, потребовалась помощь троих взрослых. Речной гигант весил 152 фунта (69 килограмм). Экземпляр длиной 9 футов (274 сантиметра) поразил молодого рыбака.

Джошуа побил рекорд самой большой пресноводной рыбы, пойманной мальчиком в Европе. Гигантский сом также побил предыдущий личный рекорд подростка, который составлял более 110 фунтов (почти 50 килограмм).

Мальчик всегда любил рыбалку Фото: BNPS

Мальчик из Ист-Гринстеда, Западный Сассекс, поймал рыбу во время недавней поездки в Испанию на реку Эбро вместе с отцом Питом и мамой Лорной, которые также являются заядлыми рыболовами.

"Рыбалка — это все для нашего мальчика. Свою первую удочку он получил в четыре года, а в шесть лет поймал своего первого сома", — рассказала мама подростка.

Женщина рассказала, что с тех пор он поймал тысячи рыб. Мальчик любит ловить сомов, потому что они такие большие.

"Джош схватил удочку и боролся с сомом. Удилище было согнуто, и было очевидно, что это большая рыба. Это его мечта — поймать рыбу весом более 100 фунтов, поэтому он ни за что не хотел ее отпускать. Он справился блестяще, и это заняло у него около 25 минут. Когда он увидел ее, то просто не мог поверить в ее размер. Чтобы поднять ее, потребовалось трое взрослых", — добавила Лорна.

Джошуа вмести с родителями рядом с его уловом Фото: BNPS

После фотографирования с огромной рыбой ее вернули в реку целой и невредимой.

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