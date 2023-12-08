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Потребовалась помощь троих взрослых: 11-летний мальчик поймал сома весом почти 69 кг (фото)

Мальчик поймал 69 килограммового сома, сом, огромная рыба, речной гигант, новый рекорд, гигантская рыба, улов, рыбалка, рыбалка с семьей
Фото: BNPS | Мальчик поймал речного гиганта на удочку

Джошуа Дэвенпорта целых 25 минут боролся с огромной рыбой. Его удочка была согнута почти пополам, но мальчику все же удалось вытащить речного гиганта.

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Британский мальчик во время отдыха в Испании поймал сома весом 152 фунта (69 килограмм), побив европейский рекорд по поимке самой большой пресноводной рыбы ребенком. Об этом пишет Daily Mail.

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11-летний Джошуа Дэвенпорт рыбачил вместе с родителями, когда на его наживку позарился гигантский обитатель реки. Несмотря на то что его удочка была согнута вдвое, подросток целых 25 минут боролся с рыбиной.

Чтобы поднять сома на весы, потребовалась помощь троих взрослых. Речной гигант весил 152 фунта (69 килограмм). Экземпляр длиной 9 футов (274 сантиметра) поразил молодого рыбака.

Джошуа побил рекорд самой большой пресноводной рыбы, пойманной мальчиком в Европе. Гигантский сом также побил предыдущий личный рекорд подростка, который составлял более 110 фунтов (почти 50 килограмм).

Мальчик поймал 69 килограммового сома, сом, огромная рыба, речной гигант, новый рекорд, гигантская рыба, улов, рыбалка, рыбалка с семьей Fullscreen
Мальчик всегда любил рыбалку
Фото: BNPS

Мальчик из Ист-Гринстеда, Западный Сассекс, поймал рыбу во время недавней поездки в Испанию на реку Эбро вместе с отцом Питом и мамой Лорной, которые также являются заядлыми рыболовами.

"Рыбалка — это все для нашего мальчика. Свою первую удочку он получил в четыре года, а в шесть лет поймал своего первого сома", — рассказала мама подростка.

Женщина рассказала, что с тех пор он поймал тысячи рыб. Мальчик любит ловить сомов, потому что они такие большие.

"Джош схватил удочку и боролся с сомом. Удилище было согнуто, и было очевидно, что это большая рыба. Это его мечта — поймать рыбу весом более 100 фунтов, поэтому он ни за что не хотел ее отпускать. Он справился блестяще, и это заняло у него около 25 минут. Когда он увидел ее, то просто не мог поверить в ее размер. Чтобы поднять ее, потребовалось трое взрослых", — добавила Лорна.

Мальчик поймал 69 килограммового сома, сом, огромная рыба, речной гигант, новый рекорд, гигантская рыба, улов, рыбалка, рыбалка с семьей Fullscreen
Джошуа вмести с родителями рядом с его уловом
Фото: BNPS

После фотографирования с огромной рыбой ее вернули в реку целой и невредимой.

Ранее Фокус сообщал, в озере заметили рыбу с "человеческим лицом". Причудливо выглядящее существо шокировало людей в интернете. Некоторые из них сравнивали его даже с Волан-де-Мортом из "Гарри Поттера", инопланетянином и анимационной рыбой из фильма "Подводная братва".

Также стало известно, что мужчина поймал рекордного 114-килограммового карпа на удочку. Рыбаку понадобилась помощь нескольких человек, для того чтобы вытащить огромную рыбу из воды. Вес пойманного карпа установил новый рекорд.