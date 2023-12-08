Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Знадобилася допомога трьох дорослих: 11-річний хлопчик спіймав сома вагою майже 69 кг (фото)

Хлопчик спіймав 69 кілограмового сома, сом, величезна риба, річковий гігант, новий рекорд, гігантська риба, улов, рибалка, риболовля, риболовля з сім'єю
Фото: BNPS | Хлопчик спіймав річкового гіганта на вудку

Джошуа Девенпорта цілих 25 хвилин боровся з величезною рибою. Його вудка була зігнута майже навпіл, але хлопчикові все ж вдалося витягнути річкового гіганта.

Related video

Британський хлопчик під час відпочинку в Іспанії спіймав сома вагою 152 фунти (69 кілограмів), побивши європейський рекорд із затримання найбільшої прісноводної риби дитиною. Про це пише Daily Mail.

Важливо
1 на 50 мільйонів: рибалка спіймав рідкісного двоколірного омара-гермафродита (відео)

11-річний Джошуа Девенпорт рибалив разом із батьками, коли на його наживку зазіхнув гігантський мешканець річки. Попри те що його вудка була зігнута вдвічі, підліток цілих 25 хвилин боровся з рибиною.

Щоб підняти сома на ваги, знадобилася допомога трьох дорослих. Річковий гігант важив 152 фунти (69 кілограмів). Примірник завдовжки 9 футів (274 сантиметри) вразив молодого рибалку.

Джошуа побив рекорд найбільшої прісноводної риби, спійманої хлопчиком у Європі. Гігантський сом також побив попередній особистий рекорд підлітка, який становив понад 110 фунтів (майже 50 кілограмів).

Хлопчик спіймав 69 кілограмового сома, сом, величезна риба, річковий гігант, новий рекорд, гігантська риба, улов, рибалка, риболовля, риболовля з сім'єю Fullscreen
Хлопчик завжди любив риболовлю
Фото: BNPS

Хлопчик з Іст-Грінстеда, Західний Сассекс, спіймав рибу під час нещодавньої поїздки до Іспанії на річку Ебро разом із батьком Пітом і мамою Лорною, які також є завзятими рибалками.

"Риболовля — це все для нашого хлопчика. Свою першу вудку він отримав у чотири роки, а в шість років упіймав свого першого сома", — розповіла мама підлітка.

Жінка розповіла, що відтоді він упіймав тисячі риб. Хлопчик любить ловити сомів, бо вони такі великі.

"Джош схопив вудку і боровся із сомом. Вудилище було зігнуте, і було очевидно, що це велика риба. Це його мрія — зловити рибу вагою понад 100 фунтів, тому він нізащо не хотів її відпускати. Він впорався блискуче, і це зайняло в нього близько 25 хвилин. Коли він побачив її, то просто не міг повірити в її розмір. Щоб підняти її, знадобилося троє дорослих", — додала Лорна.

Хлопчик спіймав 69 кілограмового сома, сом, величезна риба, річковий гігант, новий рекорд, гігантська риба, улов, рибалка, риболовля, риболовля з сім'єю Fullscreen
Джошуа разом із батьками поруч із його уловом
Фото: BNPS

Після фотографування з величезною рибою її повернули в річку цілою і неушкодженою.

Раніше Фокус повідомляв, в озері помітили рибу з "людським обличчям". Химерна на вигляд істота шокувала людей в інтернеті. Деякі з них порівнювали її навіть з Волан-де-Мортом з "Гаррі Поттера", інопланетянином і анімаційною рибою з фільму "Підводна братва".

Також стало відомо, що чоловік спіймав рекордного 114-кілограмового коропа на вудку. Рибалці знадобилася допомога кількох людей, для того, щоб витягнути величезну рибу з води. Вага спійманого коропа встановила новий рекорд.