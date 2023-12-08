Знадобилася допомога трьох дорослих: 11-річний хлопчик спіймав сома вагою майже 69 кг (фото)

Джошуа Девенпорта цілих 25 хвилин боровся з величезною рибою. Його вудка була зігнута майже навпіл, але хлопчикові все ж вдалося витягнути річкового гіганта.

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Британський хлопчик під час відпочинку в Іспанії спіймав сома вагою 152 фунти (69 кілограмів), побивши європейський рекорд із затримання найбільшої прісноводної риби дитиною. Про це пише Daily Mail.

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11-річний Джошуа Девенпорт рибалив разом із батьками, коли на його наживку зазіхнув гігантський мешканець річки. Попри те що його вудка була зігнута вдвічі, підліток цілих 25 хвилин боровся з рибиною.

Щоб підняти сома на ваги, знадобилася допомога трьох дорослих. Річковий гігант важив 152 фунти (69 кілограмів). Примірник завдовжки 9 футів (274 сантиметри) вразив молодого рибалку.

Джошуа побив рекорд найбільшої прісноводної риби, спійманої хлопчиком у Європі. Гігантський сом також побив попередній особистий рекорд підлітка, який становив понад 110 фунтів (майже 50 кілограмів).

Хлопчик завжди любив риболовлю Фото: BNPS

Хлопчик з Іст-Грінстеда, Західний Сассекс, спіймав рибу під час нещодавньої поїздки до Іспанії на річку Ебро разом із батьком Пітом і мамою Лорною, які також є завзятими рибалками.

"Риболовля — це все для нашого хлопчика. Свою першу вудку він отримав у чотири роки, а в шість років упіймав свого першого сома", — розповіла мама підлітка.

Жінка розповіла, що відтоді він упіймав тисячі риб. Хлопчик любить ловити сомів, бо вони такі великі.

"Джош схопив вудку і боровся із сомом. Вудилище було зігнуте, і було очевидно, що це велика риба. Це його мрія — зловити рибу вагою понад 100 фунтів, тому він нізащо не хотів її відпускати. Він впорався блискуче, і це зайняло в нього близько 25 хвилин. Коли він побачив її, то просто не міг повірити в її розмір. Щоб підняти її, знадобилося троє дорослих", — додала Лорна.

Джошуа разом із батьками поруч із його уловом Фото: BNPS

Після фотографування з величезною рибою її повернули в річку цілою і неушкодженою.

Раніше Фокус повідомляв, в озері помітили рибу з "людським обличчям". Химерна на вигляд істота шокувала людей в інтернеті. Деякі з них порівнювали її навіть з Волан-де-Мортом з "Гаррі Поттера", інопланетянином і анімаційною рибою з фільму "Підводна братва".

Також стало відомо, що чоловік спіймав рекордного 114-кілограмового коропа на вудку. Рибалці знадобилася допомога кількох людей, для того, щоб витягнути величезну рибу з води. Вага спійманого коропа встановила новий рекорд.