1 на 50 мільйонів: рибалка спіймав рідкісного двоколірного омара-гермафродита (відео)

Чоловік спіймав лобстера, який був рівно наполовину синім, а друга половина тварини була звичайного кольору. Крім того, він показав, що у ракоподібного присутні як чоловічі, так і жіночі репродуктивні органи.

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Джейкоб Ноулз зі США зловив одного на 50 мільйонів омара-гермафродита (одночасно і самець, і самка) двоколірного забарвлення. Про це рибалка, який ловить ракоподібних у штаті Мен і має 2,6 млн підписників у TikTok, розповів у своєму новому ролику.

Чоловік показав цю дивовижну тварину у відеоролику, який став вірусним і був переглянутий понад 6,3 млн разів.

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Удача посміхнулася рибалці Джейкобу Ноулзу, який спеціалізується на ловлі омарів. Американець спіймав лобстера, який був рівно наполовину синім. Друга половина тварини була звичайного кольору. Крім того, Ноулз показав, що у ракоподібного присутні як чоловічі, так і жіночі репродуктивні органи. Згідно з даними Університету штату Мен, шанс виловити двоколірного омара становить приблизно один на 50 мільйонів.

"Це найкрутіший омар, якого я коли-небудь бачив. Він розділений 50 на 50 прямо по спині на синій і звичайний, але якщо ви подивитеся під нього, то він насправді наполовину самець, наполовину самка", — пояснив Ноулз, маніпулюючи водною твариною, щоб показати її подвійні репродуктивні органи.

Ноулз звернувся до своїх глядачів із запитанням: чи варто йому випустити рідкісну тварину або краще залишити її у себе? Підписники дійшли висновку, що слід тимчасово залишити омара в неволі й подивитися, чи зможе він відкласти яйця.

Шанс виловити двоколірного омара становить приблизно один на 50 мільйонів Фото: TikTok/@jacob__knowles

Рибалка провів конкурс на вибір імені для нового вихованця. Люди вирішили назвати омара на честь співака Девіда Бові через його гетерохромію.

Пізніше Ноулз продемонстрував, що створив спеціальний просторий підводний вольєр для омара Бові. Рибалка також повідомив, що вже звернувся до океанаріумів і наукових організацій, які могли б "усиновити" цю унікальну істоту.

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