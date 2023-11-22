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Загадка для лікарів: живу муху, що дзижчить, виявили в шлунку людини (фото)

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Фото: Shutterstock | У рідкісних випадках відомо, що мухи та їхні личинки заселяють кишечник людини (ілюстративне фото)

Медики натрапили на живу комаху під час планового обстеження на рак товстої кишки, але як вона туди потрапила, залишається таємницею.

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У США лікарі були спантеличені, виявивши під час колоноскопії в кишківнику чоловіка повністю цілу і живу муху. Про це пише Metro.

Цього року в штаті Міссурі пацієнт, якому було 63 роки, пройшов планове обстеження на рак товстої кишки. Для проведення колоноскопії в його кишківник помістили камеру, і процедура проходила нормально, поки не дійшли до поперечної ободової кишки, що розташована у верхній частині товстого кишківника.

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Саме там медики натрапили на муху, але як вона туди потрапила, залишається загадкою. Лікарі з Медичної школи Університету Міссурі опублікували в American Journal of Gastroenterology статтю про це незвичайне обстеження.

"Цей випадок являє собою дуже рідкісну колоноскопічну знахідку. Залишається загадкою, як неушкоджена муха опинилася в поперечній ободовій кишці", — пишуть у статті.

За словами пацієнта, у нього не було жодних симптомів, і він не знає, як комаха потрапила в його організм. За його словами, за день до процедури він вживав тільки прозору рідину, щоб спорожнити травний тракт, як це було наказано. Увечері перед 24-годинним голодуванням він сказав, що їв піцу і салат, але не пам'ятає, щоб у їжі була муха.

Муха в шлунку людини, жива муха, жива муха в кишечнику, незвичайний випадок Fullscreen
Медики натрапили на муху, але як вона туди потрапила, залишається "загадкою"
Фото: Daily Mail

Видання зазначає, що в рідкісних випадках відомо, що мухи та їхні личинки заселяють кишківник людини, що призводить до захворювання, званого кишковим міазом. Однак для цього необхідно, щоб людина з'їла їжу, яка містить яйця і личинки мух.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), у деяких пацієнтів симптомів немає, але в інших спостерігаються болі в животі, блювота і діарея. Вважається, що міаз найчастіше зустрічається в теплі місяці з квітня до вересня, коли мухи з'являються частіше.

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