Работник аэропорта оставил послание на багаже пассажира и потерял работу (фото)

Мужчина зарегистрировался на рейс только за 90 минут до посадки. Это оскорбило представителя авиакомпании Ryanair.

Работника аэропорта уволили после того, как один из пассажиров заметил непристойное послание, которое тот оставил на его чемодане. Об этом скандале написало британское издание The Sun.

Сообщается, что пассажир Марио Лукас возвращался домой на Кипр из Великобритании. Мужчина в силу личных причин зарегистрировался на рейс только за 90 минут до посадки. Как выяснилось, это возмутило представителя авиакомпании Ryanair, и он оставил на багаже Лукаса оскорбительную надпись: "... прекратите регистрироваться так поздно".

"Когда мы прилетели на Кипр, то пошли получать багаж. Моя жена Серена сразу заметила эту надпись", — вспоминает раздраженный мужчина, который купил этот чемодан для своего семилетнего сына.

Он немедленно обратился к Ryanair за объяснениями. Представители ирландского лоукостера заявили, что поступок их работника недопустим, мол, политика перевозчика основывается на нулевой толерантности к любым проявлениям оскорбительного поведения.

Марио Лукас увидел на чемодане оскорбительную надпись Фото: Facebook Марио Лукас увидел на чемодане оскорбительную надпись

Уже известно, что виновник этого инцидента был уволен. Авиакомпания нашла убедительные доказательства его вины.

Ryanair — крупнейшая в Европе ирландская бюджетная авиакомпания с главным офисом в Дублине. Была основана в 1984 году миллионером Тони Райаном (1936-2007) как исключительно региональная с ежедневными рейсами между Уотерфордом и Гатвиком. С 1997 года расширила свою экспансию на континентальную Европу. В августе 2017 года лоукостер объявил о перевозке миллиардного пассажира.

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