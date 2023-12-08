Уже совсем скоро. Назван день в году, когда пары расстаются чаще всего

Согласно выводу специалистов, количество расставаний в этот период беспрецедентно возрастает.

Сотрудники компании по обработке и визуализации данных Information Is Beautiful определили день в году, когда пары разводятся чаще всего. Накануне критического периода они напомнили о своем анализе обновлений статусов в Facebook, с помощью которого и была установлена "черная дата". Более подробно об этом написало издание New York Post.

Согласно выводу специалистов, количество расставаний беспрецедентно возрастает 11 декабря. Впрочем, эксперты предупреждают, что сейчас пользователи сети значительно реже меняют статус отношений, поэтому эта дата может меняться.

Но в любом случае последние недели перед Рождеством являются критическими для романтических отношений. Это подтверждают и данные опроса приложения для знакомств Flirtini: три четверти их пользователей разорвали отношения именно во время этого праздничного периода.

40,4% опрошенных заявили, что испытывают беспокойство из-за выбора подарков для партнеров, а 50,6% переживают стресс, связанный с необходимостью приглашения "вторых половинок" на праздничные ужины и встречи с родственниками.

"Мы обычно воспринимаем Рождество и начало нового года как время для размышлений, поэтому неудивительно, что люди принимают решение разойтись", — говорит эксперт известных телевизионных шоу Шантель Оттен.

Количество разводов беспрецедентно растет 11 декабря Фото: pinterest.fr/forourspidey

Ее слова подтверждает и коуч Рикки Даймонд, которая твердо убеждена, что финансы, особенно в плане выбора подарков, усиливают психологическую нагрузку во время новогодних праздников.

"Мой лучший совет — сразу обсудить финансовые ожидания и вместе составить бюджет. Также предложите друг другу идеи для презентов. Это поможет убедиться, что вы на одной волне. Второй момент — это ваши пожелания относительно времени, проведенного с семьей. Определите заранее, каких родственников вы будете посещать, и найдите компромисс", — советует Даймонд.

Напомним, ранее Фокус писал о парне из Аргентины, который узнал об измене своей любимой девушки и придумал нестандартную идею, как ей хорошенько насолить.

Также мы рассказывали историю невесты, узнавшей об измене любимого за ночь до свадьбы. Девушке даже не приходило в голову, что любимый встречается с другой за ее спиной.