Уже осматривают туристы: два таинственных корабля-призрака выбросило на берег (фото)

На борту одного из затонувших суден находится более 600 галлонов топлива. Экологи опасаются возможного разлива.

Два загадочных корабля-призрака с разницей в два месяца выбросило на пляж в Перу. Туристы воспользовались возможностью забраться на них, чтобы немного их исследовать. Об этом пишет Metro.

Первое судно под названием "Герреро" было выброшено на пляж Вентанилла в октябре после того, как его якорь оборвался в море. Второе судно под названием "Куан Тум" оказалось на том же берегу после того, как его отправили на помощь первому кораблю, но у него возникли технические проблемы.

С тех пор, как два месяца назад на пляже появился первый корабль, он стал настоящим местом для сбора туристов. Многие люди смогли забраться на ржавеющее судно. Их предупредили, чтобы они не приближались к судам из-за опасений за общественную безопасность, но запрет был нарушен.

Издание отмечает, что на борту второго судна находится более 600 галлонов топлива, и экологи опасаются возможного разлива. Глава порта Кальяо подал официальную жалобу в специализированную прокуратуру по экологическим вопросам.

"Решением проблемы было бы убрать их, что можно сделать по морю или по суше, но оба варианта будут очень дорогими", — сказал представитель порта.

Турысты полюбили зализать на ржавое судно Фото: Jam Press

Владельцы получили предписание от управления по борьбе с экологическими преступлениями, регионального правительства и министерства окружающей среды убрать свои суда для предотвращения преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды.

"Забраться наверх очень сложно, мы смогли сделать это с помощью старых шин. На палубе есть несколько маленьких комнат, где все выглядит ржавым, все грязное. Это не туристическая достопримечательность, и одна из самых опасных вещей, ведь конструкция ржавеет", — рассказал инфлюенсер Сой Диджей.

На борту второго судна находится более 600 галлонов топлива Фото: Jam Press

По его словам, корабль, похоже, находится в очень плохом состоянии, и от него исходит "очень сильный запах".

Ранее Фокус сообщал, что туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps. GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

Также сообщалось, что законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки. Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.