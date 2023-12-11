Пара с экстремальной разницей в росте раскрыла подробности своей интимной жизни (фото)

Мужчина не скрывает, что его тянет к противоположности, а женщина уверяет, что высокий партнер соответствует ее внутренней энергии.

46-летний Джейсон Эпплтон из американской Флориды на 60 см выше своей жены Кристен, рост которой всего 1,52 см. Влюбленных это особо не беспокоит, но незнакомцы часто пялятся на них и вообще относятся, как к туристической достопримечательности. Об их истории написал таблоид Daily Mail.

Пара познакомилась благодаря общему другу в Facebook. 40-летняя Кристен признается, что видела фото своего будущего мужа в соцсетях, но даже не догадывалась, что он такой высокий, пока их пути не пересеклись. Женщина по привычке не надевает каблуки, поэтому может дотянуться только до груди своего двухметрового возлюбленного (его точный рост 2,13 см).

"К нам часто подходят люди, задают вопросы и фотографируются. Такое впечатление, будто мы только что упали из космоса. Сначала это веселит, а со временем становится неудобно", — делятся они.

Джейсон не скрывает, что всегда выбирал девушек ниже себя, потому что его тянет к противоположности. Кристен в свою очередь уверяет, что "большой мужчина" соответствует ее внутренней энергии.

Джейсон Эпплтон и его жена Фото: CATERS Джейсон Эпплтон и его жена

"Люди удивляются, как там у нас "все работает". Могу сказать, что это не всегда легко, ведь я физически лежу в двух часовых поясах. Кристен просто должна выбрать, какое полушарие она хочет посетить в отпуске", — смеется мужчина, работающий криптовалютчиком и преподавателем.

Джейсон Эпплтон и его жена Фото: CATERS Джейсон Эпплтон и его жена

По словам супругов, несмотря на все неудобства, например, сложности во время танца или поцелуев, они очень счастливы вместе.

"Противоположности притягиваются. Мы противоположны во всех планах. В нашем случае это работает", — резюмируют они.

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