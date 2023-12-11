Охранника ресторана уволили после скандала с "отмыванием" бездомного (видео)

Пользователи сети разозлились из-за этой истории, назвав ее "неприемлемой и позорной".

Охранника уволили после того, как он начал отмывать тротуар, где сидел бездомный мужчина. Об этом инциденте стало известно после публикации соответствующего видео в X (бывший Twitter).

На ролике, снятом в зажиточном лондонском районе Белгравия, что неподалеку от Букингемского дворца, показано, как вода затекает под спальный мешок и одеяло бездомного. Охранник подбрасывает ногой его постель, а мужчина кричит вдогонку: "Оставьте меня".

Очевидец Деймон Эванс поделился видео на X, отметив в своем посте McDonald's.

"Как вы считаете, это приемлемое поведение для вашего персонала — замачивать спальные мешки бездомных людей посреди зимы (или в любое другое время года)?" — написал он в описании.

В комментариях появился представитель сети McDonald's UK. Он поблагодарил Деймона за внимание к инциденту и отметил, что в кадре не их сотрудники, а "посторонние" охранники.

"Мы шокированы и расстроены из-за этого инцидента и хотели бы от всей души извиниться перед джентльменом на этом видео. Охранники навсегда покинули наш ресторан, а команде заведения еще раз напомнили о важности уважительного отношения ко всем без исключения людям. Попробуем найти его и возместить ущерб", — указано в заявлении.

Реакция McDonald's на скандал с бездомным Фото: McDonald's

Ролик Деймона Эванса репостили более 11 тысяч раз. Многие пользователи сети разозлились из-за этой истории, назвав ее "неприемлемой и позорной".

Напомним, ранее сотрудница McDonald's показала, как готовится популярная еда. Девушка, которая работает в одном из ресторанов сети McDonald's в США, рассказала, что яйца, блины и смесь буррито "продаются уже готовыми".

Кроме того, 29-летний Кэмерон Холланд из Австралии поклялся больше никогда не заказывать бургеры в McDonald's после того, как нашел "окаменевший" чизбургер на заднем сиденье машины клиента.