В сети раскрыли секрет устрашающего трюка с девушкой, повисшей над пропастью (видео)

Пользователи сети выяснили, что на самом деле это удачная оптическая иллюзия, которая появляется благодаря определенному углу наклона камеры на месте съемки.

Блогер Саймон Бруннер, участник конкурса Ninja Warrior, показал в своем Instagram видео с жутким трюком. В кадре он одной рукой держит инфлюенсерку Пию Нидермайер, якобы повисшей на веревочном мосту в австрийских горах.

На опубликованном видео девушка на сногсшибательной высоте бесстрашно движется в воздухе. В описании Саймон похвастался, что этот трюк был частью "безумного приключения".

Впрочем, как выяснилось, их видео создано с помощью оптической иллюзии. Эффект "зависания над пропастью" появляется благодаря определенному углу наклона камеры на месте съемки.

"Эта локация находится рядом с Ольперерхютте (Olpererhütte) в Австрии. Под мостом до земли около 2,5 метра", — отметил в комментариях под роликом один из подписчиков.

Блогеры Саймон Бруннер и Пиа Нидермайер висят на мосту в Австрии Фото: instagram.com/pianiedermeier

Другие зрители жестко раскритиковали "экстремалов" за подобный контент. Ведь обеспокоены, что фокус могут увидеть дети и попытаются повторить это самостоятельно.

"Это действительно глупо", "Самая глупая вещь, которую я когда-либо видел", "Просто невероятно, на что сегодня могут пойти люди, чтобы получить лайки и просмотры", "Здесь нет здравого смысла", "Черт возьми", — пишут они.

Напомним, ранее Фокус писал о видео популярной блогерши Зары под названием "Uncanny Valley" ("Зловещая долина"), которое завирусилось в соцсетях и привлекло внимание визажистов со всего мира.

Кроме того, мы рассказывали об инфлюенсерке Анжеле Софии из Великобритании, которая пожаловалась на таинственный сбой в своем iPhone. Девушку на протяжении пяти лет "мучает" будильник, который включается каждый день ровно в 9:25 утра, хотя она его никогда не выставляла на это время и понятия не имеет, как выключить.