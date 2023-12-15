Там не свет в конце тоннеля: женщина вернулась к жизни после 24 минут клинической смерти

Лорен Канадей не видела всего того, что часто описывают в кино и медиа. Но почувствовала нечто другое.

Писательница Лорен Канадей вернулась к жизни после 24 минут клинической смерти и рассказала, что чувствовала все это время. Женщина подробно описала свой опыт в мемуарах "Авеню Независимости", а на днях поделилась воспоминаниями на Reddit-форуме.

Канадей признали мертвой после внезапной остановки сердца в феврале этого года. Вероятно, это произошло из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Врачи скорой, приехавшие по вызову, в течение 24 минут пытались спасти ей жизнь и делали искусственное дыхание, чтобы запустить сердце.

"После этого я лежала в коме 2 дня. Не помнила ни того, что было неделю назад, ни большей части времени, проведенного в отделении интенсивной терапии. Говорят, что я все время забывала, почему оказалась в больнице", — вспоминает те трагические дни Лорен.

По словам женщины, она не видела того, что часто описывают в кино и медиа: вся жизнь не проносилась перед глазами и не было света в конце тоннеля. Смерть, по ее мнению, больше похожа на сон, когда тело и душу охватывает ощущение "чрезвычайного покоя".

"Я чувствую, что моя первая жизнь закончилась в феврале, и я проснулась для второй жизни, имея уже новый взгляд. Между жизнью и смертью очень тонкая грань. Благодарна за то, что могу проводить больше времени с друзьями и семьей. Поэтому больше не беспокоюсь о смерти", — резюмирует женщина.

Она на время вынужденно сделала перерыв в работе и проходит еженедельную терапию.

Кстати, случай Лорен Канадей уникален, поскольку большинство людей не живут долго после своего "воскрешения". За период с 1982 до 2018 года было задокументировано 65 случаев, только 18 пациентов полностью выздоровели.

Лорен Канадей написала книгу о своем незаурядном опыте Фото: Lauren Canaday Лорен Канадей написала книгу о своем незаурядном опыте Фото: Lauren Canaday

Кстати, это уже не первая подобная история. Ранее Фокус писал о 90-летней бразильянке Норме Силвейре да Силве, которая попала в заголовки масс-медиа после "воскрешения из мертвых". Медики из больницы Сан-Хосе в Большом Флорианополисе констатировали ее смерть от инфекции 25 ноября в 23:40. После чего тело женщины доставили в крематорий, где один из работников случайно заметил, что она на самом деле жива.

Кроме того, в Эквадоре во время собственных похорон ожила "покойница". Очевидцы рассказывают, что она начала стучать изнутри гроба. Через семь дней после этого женщина все же умерла от ишемического инсульта. Медики отметили, что пациентка была под "постоянным наблюдением", но не предоставили дополнительных данных об этом случае.