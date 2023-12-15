Младенца, вылетевшего из дома во время торнадо, нашли живым и здоровым на дереве (фото)

К счастью, все четверо членов семьи выжили, хотя получили различные травмы.

Четырехмесячного мальчика, которого торнадо вынесло из передвижного дома, чудом нашли живым и здоровым на поваленном дереве в Кларксвилле, что в США. Об этом пишет издание Metro.

Сообщается, что мать ребенка, Сидни Мур, слышала, как шквальный ветер бьет по стенам ее передвижного дома, поэтому инстинктивно схватила своего годовалого сына. Как только она это сделала, стены упали, а через несколько секунд с дома сорвало крышу.

Ее бойфренд был в гостиной со спящим ребенком и увидел, как торнадо подхватило детскую кроватку. Мужчину также отбросило в сторону, в результате чего он сломал руку и плечо.

Освободившись из-под завалов, мать 10 минут искала под проливным дождем своего четырехмесячного малыша и чудом нашла живым на поваленном дереве.

Сестра Сидни — Кейтлин — вспоминает, что ребенок выглядел так, как будто его аккуратно положили на дерево: "Словно ангел благополучно провел его до этого места".

Малышу из-за пореза пришлось заклеить ухо. Фото: gofundme.com

К счастью, все четверо членов семьи выжили, хотя получили различные травмы. Малышу из-за пореза пришлось перебинтовать ухо. Кроме того, семья потеряла дом, машину, мебель и одежду. Также бесследно исчезла одна из кошек.

Неравнодушные люди организовали сбор 25 тысяч долларов помощи для них на благотворительной платформе GoFundMe.

Напомним, ранее Фокус писал о мальчике Алексе Бетти, который пропал шесть лет назад при таинственных обстоятельствах, и неожиданно нашелся во Франции. Правоохранители утверждают, что мальчик, которому сейчас 17 лет, попал в "духовную общину".

Кроме того, мы рассказывали о молодой матери, которая поделилась на странице в TikTok роликом, где хвастается своим шестимесячным малышом. Однако подписчики женщины заподозрили обман и заметили, что ребенок выглядит как минимум двухлетним.