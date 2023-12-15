"С червями и зерном": мужчину шокировало то, что он нашел внутри жареной курицы (фото)

Бывшая жена британца называет этот случай ужасным, возмутительным и в целом неприемлемым.

Бывший муж 44-летней Ванессы Лукас-Смит из Лондона нашел червей внутри жареной курицы, которую женщина приготовила для семьи на ужин. Об этом странном случае написал таблоид The Sun.

Ванесса купила жареную курицу для своих детей — Даниэля и Клео, а также угостила блюдом бывшего мужа, который в тот день зашел к ним в гости.

Никто из них не заметил личинок, ползающих в блюде, пока мужчина не пошел на кухню за добавкой.

"Он позвал меня на кухню. Я же думала, что это фаршированная курица, а внутри был ее желудок с червями и зерном. Отвратительно, что они его не вынули", — рассказывает женщина.

К счастью, никто из них не отравился.

Производитель курятины, компания Asda, полностью признает свою вину. По их информации, остатки внутренностей курицы ошибочно не удалили на производстве. Начато внутреннее расследование, чтобы выяснить, как это могло случиться.

Жуткую находку в курилке обнаружил бывший муж Ванессы Фото: Kennedy News & Media

"Мы хотим, чтобы наши клиенты были довольны продуктами, которые они покупают в Asda, поэтому разочарованы тем, что госпожа Лукас-Смит купила товар, не соответствующий нашим высоким стандартам. Мы извинились перед ней и вернем деньги", — указано в их официальном заявлении.

Сама клиентка называет то, что с ней произошло, ужасным, возмутительным и в целом неприемлемым.

"Так можно подцепить серьезные заболевания. Мы очень расстроены", — говорит Ванесса.

Британка Ванесса Лукас-Смит купила курицу с червями Фото: Kennedy News & Media Британка Ванесса Лукас-Смит купила курицу с червями

Напомним, ранее Фокус писал о бразильском фермере Хулио Сесаре Карвальо, который похвастался, что его курица неожиданно снесла яйцо в форме "печенья с предсказаниями". Это произошло больше двух месяцев назад, но соответствующие фото были распространены только сейчас. Снимки разместил в сети его друг, эколог Ильдеано Силва, и тем самым произвел настоящий фурор.

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