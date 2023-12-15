Город под землей: из заброшенной военной базы сделали бункеры на случай "судного дня"

Спрос на помещения значительно возрос из-за начала войны в Украине, роста напряженности в отношениях США с Китаем, а также боевых действий на Ближнем Востоке.

В горном массиве Блэк-Хиллз, что в американской Южной Дакоте, из заброшенной военной базы сделали целый подземный городок с бункерами на случай "судного дня". Всем желающим предлагают поселиться в одном из 575 оборудованных всем необходимым помещений. Всего там вмещается около 10 тыс. человек, пишет издание Daily Mail.

"Теперь не только элита, но и люди со средним доходом, смогут зарезервировать себе место в бункере, если начнется ад. Наш эпический гуманитарный проект полностью готов к любым событиям и в любое время", — заверил Данте Вичино, исполнительный директор компании Vivos, которая управляет этими бункерами.

Мужчина говорит, что спрос на их помещения значительно вырос из-за COVID-19, начала войны в Украине, роста напряженности в отношениях США с Китаем, а также боевых действий на Ближнем Востоке.

Убежище рассчитано минимум на один год автономной работы. Все это время люди могут не выходить на поверхность.

Бункерный комплекс Vivos Xpoint в США Фото: Jam Press Бункерный комплекс Vivos Xpoint в США Фото: Jam Press

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что бункеры хорошо меблированы. В комнатах есть диваны, ковры, журнальные столики, телевизоры, в кухне — холодильник, микроволновка и стиральная машинка.

Бункерный комплекс Vivos Xpoint в США Фото: Jam Press Бункерный комплекс Vivos Xpoint в США

Бункеры продаются по 55 тыс. долларов США. Также нужно будет заплатить за годовую аренду земли — 1091 доллар.

Комплекс в США называется Vivos Xpoint. Компания также строит похожий бункер Vivos Europa на горе в Германии.

Будкеры продаются по 55 тыс. долларов США

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине из США, который купил заброшенный ядерный бункер 1980-х годов, чтобы превратить его в уникальный дом, и был поражен тем, что обнаружил. Об этой удивительной истории рассказывает документалиста Кирстен Дирксен в своем новом ролике на YouTube.

К тому же блогер показал таинственный заброшенный дом, застывший во времени. В здании с выбитыми окнами до сих пор хранятся картины, игрушки и мебель. Среди забытых "сокровищ" оказались рояль, игрушка "Базз Лайтер" и старая лошадка-качалка.