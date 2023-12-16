От штрафа до ареста: три странных закона, которые могут испортить отпуск

Туристов предупредили о некоторых международных законах, которые могут их удивить и доставить неприятности во время отдыха.

Люди, которые отправляются за границу в праздничный сезон, должны знать о некоторых важных законах, которые могут испортить впечатление от отпуска. Нарушив запрет, человек может получить крупный штраф или даже тюремный срок. Об этом пишет The Mirror.

Британский таблоид предупреждает туристов о некоторых международных законах, которые могут показаться им несколько экстремальными. Если человек не хочет оказаться по ту сторону закона, ему придется следовать некоторым странным правилам — от вывоза крупных сумм наличных денег из страны до нарушения общественного порядка.

Быть назойливым

В некоторых местах отдыха простое раздражение может привести к тому, что вы окажетесь в неприятной ситуации и будете вынуждены заплатить неустойку. Одним из таких мест являются Филиппины, где вас могут оштрафовать на 75 фунтов стерлингов (3 528 гривен) за то, что вы просто "раздражаете других".

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Пересмотренный уголовный кодекс Филиппин 1930 года гласит, что штраф или тюремное заключение на срок до 30 дней считается справедливым наказанием для тех, кто является слишком назойливым. Однако в 2020 году в документ была внесена поправка, поскольку он был признан слишком расплывчатым.

Теперь закон гласит, что поведение, направленное на конкретное лицо и которое причиняет значительные эмоциональные страдания, является нарушением.

Кончился бензин

Закончившийся бензин на оживленной дороге не только раздражает, но и может привести к неприятностям с законом, причем в некоторых странах к этому относятся с большим неодобрением, чем в других. Германия, где автобаны славятся свободным движением и высокими скоростными ограничениями, относится к таким странам.

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Штраф за отсутствие бензина в баке составляет от 27 до 62 фунтов стерлингов, (от 1270 до 2916 гривен).

Жевательная резинка

В Сингапуре жевательная резинка была запрещена из-за ее вредного воздействия на окружающую среду и количество ресурсов, затрачиваемых на уборку липкого материала в общественных местах. С 1992 года это вещество запрещено в городе, и людям грозят большие штрафы — до 1 665 фунтов стерлингов (78330 гривен).

В связи с тем, что жевательная резинка так популярна в стране, лица, уличенные в ее продаже или импорте, могут быть оштрафованы на сумму до 83 000 фунтов стерлингов (почти 4 млн гривен) или приговорены к тюремному заключению сроком до двух лет. С 2004 года разрешено продавать жевательную резинку с полезными свойствами, например никотиновую или зубную.

Ранее Фокус сообщал, что туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps. GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

Также сообщалось, что законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки. Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.