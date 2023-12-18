Стюардесса объяснила, почему во время перелета нельзя долго смотреть в окно

Женщина дала важный совет всем тем, кто часто путешествует самолетами и любит покупать места у иллюминатора.

Бывшая стюардесса Кайла рассказала, почему во время авиаперелета не стоит долго смотреть в окно. Важным советом женщина поделилась на своей странице в TikTok, собрав огромное количество реакций.

"Ультрафиолетовое излучение на такой высоте невероятно сильное, поэтому я намазываю солнцезащитный крем перед полетом и непосредственно во время него", — рассказывает она своим зрителям.

Подписчики Кайлы были шокированы этим открытием и написали, что также будут использовать защитный крем, когда в следующий раз сядут в самолете у окна.

"О боже, мне это даже в голову не пришло!", "Так вот, почему я постоянно получаю загадочные солнечные ожоги в путешествиях", "Спасибо, что сообщили нам, теперь я намажусь солнцезащитным кремом во время полета в Японию", — делятся они своими мыслями в комментариях.

Кстати, слова Кайли подтверждают и врачи.

Сертифицированный косметический дерматолог и хирург Дэнди Энгельман уверяет, что интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ) значительно выше во время полета и, как следствие, увеличивает риск повреждения кожи путешественника.

К тому же озон, который защищает нашу кожу, поглощая ультрафиолетовые лучи, на больших высотах становится тоньше.

"Чем больше высота, тем большую дозу радиации вы получите. Любое воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к повреждению кожи", — говорит он в комментарии изданию New York Post.

Научное исследование 2015 года показало, что пилоты, которые пролетают 56 минут на высоте более 9 км, подвергаются такому же воздействию ультрафиолетового излучения, как и во время 20-минутного пребывания в солярии. Кроме того, учеными доказано, что вероятность развития меланомы у пилотов и членов экипажа вдвое выше.

Напомним, ранее Фокус писал, почему стюардессы во время взлета и посадки сидят на руках ладонями вверх. Многие уверены, что это лишь привычка, хотя на самом деле они обязаны это делать согласно должностной инструкции.

Кроме того, стюардессы рассказали о секретах своей профессии.