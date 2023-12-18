Игры разума: новая оптическая иллюзия вызвала споры в сети (фото)

В сети было много похожих изображений, когда человек не мог остаточно определиться, что на нем показано. Самый яркий пример — фото "платья, которое разорвало Интернет", ставшее вирусным в 2015 году. Новое изображение вызвало не меньше споров.

Новая оптическая иллюзия озадачила людей и заставила их гадать, что же они видят на снимке на самом деле. Одни говорят, что это тюк сена, другие уверены, что это тень, а третьи утверждают, что видят яму в земле. Споры в соцсетях начались после того как пользователь с никнеймом unseenillusions опубликовал соответствующее видео в TikTok.

Пользователи социальных сетей были разделены необычным изображением.

Издание отмечает, что многие подобные игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагают ее авторы.

Человеческий мозг может смотреть на вещи или изображения по-разному, формируя различное восприятие под каждым углом. Часто сочетания цвета, света и узоров могут обмануть наш мозг и заставить его воспринимать то, чего нет. В сети было много похожих изображений, когда человек не мог остаточно определиться, что на нем показано.

Самый яркий пример это фото "платья, которое разорвало Интернет" стало вирусным в 2015 году. Знаменитости, включая Ким Кардашьян, Канье Уэста, Джастина Бибера и Тейлор Свифт активно вели спор в соцсетях, чтобы выяснить какого же цвета оно на самом деле.

На стоп-кадре изображена фотография тюка сена Фото: TikTok

Новая "загадка", которой поделился в TikTok пользователь с никнеймом unseenillusions, имеющий более 37 500 подписчиков и 1,4 миллиона лайков, оставила пользователей в недоумении. На стоп-кадре изображена фотография тюка сена, идеально замаскированного на пастбище. Но если присмотреться, то можно увидеть, что он настолько хорошо сливается с окружением, что видна только тень или яма в форме могилы.

Пользователи TikTok поспешили прокомментировать иллюзию. Многие люди предположили, что это тюк сена, другие писали, что это тень, а третьи видели яму в земле. Однако нашлись и те, кто согласился на сразу на два варианта.

"Сначала я увидел дыру, а потом тень", — написал один из них.

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать 13 собак за 10 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.