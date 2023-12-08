Многие сдались: праздничная головоломка, в которой нужно найти 5 отличий за 9 секунд

Несмотря на то, что оптические головоломки иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Британский таблоид отмечает, что подобные тесты способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

Related video

Праздничная головоломка предлагает игрокам отличную возможность проверить свои навыки наблюдательности. Проверить свою внимательность предлагает британское издание Daily Express.

Людям необходимо найти 5 отличий на картинке за 9 секунд или меньше. По мнению авторов теста, тот кто справится с поставленной задачей, обладает идеальным зрением.

Важно

Внимание к деталям: люди, которые нашли оленя в зимнем лесу, обладают орлиным зрением

Сегодняшняя головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.

Издание отмечает, что игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагают ее авторы.

В новой рождественской головоломке необходимо найти 5 отличий. Созданная игровыми экспертами Play Minesweeper, картинка содержит "тонкие" различия, которые могут заметить только те, у кого идеальное зрение.

Найдите 5 отличий за 9 секунд Фото: Play Minesweeper

Британский таблоид отмечает, что многие люди сдались еще в самом начале своих поисков. Тем, кто не справился с заданием, рекомендуется разделить картинку на четвертинки, а затем искать отличия. Помимо проверки на внимательность, праздничная головоломка дает возможность проникнуться духом Рождества.

"Это не только супербыстрый способ создать праздничное настроение в этом году, но и отличный способ уделить несколько минут отдыху. Эта игра — идеальное сочетание праздничного веселья и внимательной игры", — сказал представитель создателя игры.

Вы нашли все отличия? Не волнуйтесь, если нет, ответы обведены ниже.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Play Minesweeper

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы определить неординарную женщину за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать 13 собак за 10 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.