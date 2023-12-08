Багато хто здався: святкова головоломка, в якій потрібно знайти 5 відмінностей за 9 секунд

Попри те, що оптичні головоломки іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Британський таблоїд зазначає, що подібні тести сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги й знижують рівень стресу.

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Святкова головоломка пропонує гравцям чудову можливість перевірити свої навички спостережливості. Перевірити свою уважність пропонує британське видання Daily Express.

Людям необхідно знайти 5 відмінностей на картинці за 9 секунд або менше. На думку авторів тесту, той, хто впорається з поставленим завданням, має ідеальний зір.

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Увага до деталей: люди, які знайшли оленя в зимовому лісі, мають орлиний зір

Сьогоднішня головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.

Видання зазначає, що ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час вирішенню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж припускають його автори.

У новій різдвяній головоломці необхідно знайти 5 відмінностей. Створена ігровими експертами Play Minesweeper, картинка містить "тонкі" відмінності, які можуть помітити тільки ті, у кого ідеальний зір.

Знайдіть 5 відмінностей за 9 секунд Фото: Play Minesweeper

Британський таблоїд зазначає, що багато людей здалися ще на самому початку своїх пошуків. Тим, хто не впорався із завданням, рекомендується розділити картинку на четвертинки, а потім шукати відмінності. Крім перевірки на уважність, святкова головоломка дає можливість перейнятися духом Різдва.

"Це не тільки супершвидкий спосіб створити святковий настрій цього року, а й чудовий спосіб приділити кілька хвилин відпочинку. Ця гра — ідеальне поєднання святкових веселощів та уважної гри", — сказав представник творця гри.

Ви знайшли всі відмінності? Не хвилюйтеся, якщо ні, відповіді обведені нижче.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Play Minesweeper

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви визначити неординарну жінку за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати 13 собак за 10 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.