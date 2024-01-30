"Знак от Вселенной": женщина перед свадьбой купила особенную вещь на распродаже (фото)

Посетители секонд-хендов или уличных распродаж никогда не знают, какие "скрытые сокровища" могут найти. Иногда эти вещи могут быть связанны со знаменательными датами и событиями в жизни.

Женщина, не назвавшая свое имя, поделилась находкой 100-летней давности, которую она нашла в комиссионном магазине. О своей необычной покупке она рассказала на популярном форуме Reddit.

Счастливая покупательница поделилась фотографией тарелки, которую она нашла во время шопинга. На ней белым позолоченным шрифтом выбиты имена супружеской пары и дата их свадьбы — 20 января 1924 года. Это и стало невероятным совпадением.

"Моя свадьба состоится 20 января 2024 года. Сегодня в магазине я нашла памятную юбилейную тарелку для пары, которая поженилась 100 лет назад в этот день: 20 января 1924 года. Кажется, это хорошее предзнаменование, так что, конечно, она вернулась домой вместе со мной!" — подписала она свое фото.

Читайте также:

Мужчина сделал шокирующее открытие во время уличной распродажи

Водитель Amazon доставил посылки в сгоревший дом

Незнакомцы собрали 120 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь пенсионерке вернуться в свой дом

Тарелка попала в руки жещницы спустя 100 лет Фото: Reddit

Издание TCD отмечает, что покупка подержанных товаров может принести пользу окружающей среде. Покупая подобные вещи, например одежду и другие предметы, на распродажах люди дают вторую жизнь вполне пригодным для использования вещам, не позволяя им попадать на свалки, где они наносят вред экологии и способствуют опасному перегреву нашей планеты.

На распродажах или в комиссионных магазинах можно найти такие необычные и редкие предметы, как эта особенная тарелка, а также другие ценные вещи. Ранее одна девушка нашла фотографию Анселя Адамса, а другая женщина купила серьги из жемчуга.

Пользователи форума были приятно удивлены такой милой покупке 100-летней давности.

"Если это та самая пара, то похоже, что Бенджамин "Бенни" и его жена Антионетта "Тинна" Манно прожили в Нью-Джерси всю свою жизнь";

"Так мило! Действительно, хорошее предзнаменование. Поздравляю с помолвкой и предстоящей свадьбой";

"Какой знак от Вселенной".

Еще несколько человек рассказали о том, что 20 января является для них тоже знаменательной датой в году.

Читайте также:

Мужчина вскрыл купленный за 15 долларов на распродаже сейф

Редкий комикс о "паучке" продали за рекордные $1,38 млн

Пустая банка Coca-Cola продается за более чем 12,6 млн гривен