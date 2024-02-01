Запутался в электрических проводах: горожане увидели на столбе огромного питона (фото)

Рептилия пыталась укусить пожарного, но ему удалось избежать травмы. Змею передали в Департамент охраны природы, потом ее переселят подальше от жилых районов.

Пожарные на Филиппинах поймали огромного питона, который запутался в электрических кабелях на столбе. Курьезный инцидент произошел в городе Тагбиларан еще 24 января, однако известно об этом стало только недавно, пишет издание The Independent.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как пожарный в паре белых перчаток поднимается по лестнице и с помощью специальной палки осторожно хватает змею за голову.

Рептилия даже пыталась укусить спасателя, но ему удалось избежать травмы. После этого мужчины по очереди держали голову змеи, разматывая ее тело из электрических проводов.

Сообщается, что питона передали в Департамент охраны природы для переселения как можно дальше от жилых районов.

Змею увидели в электрических кабелях на Филиппинах Фото: Independent

К слову, питоны — это неядовитые змеи, они водятся преимущественно в тропических и субтропических регионах Азии, Африки и Австралии. Растут в среднем длиной в 2-4 метра, могут весить даже несколько десятков килограммов, в зависимости от вида.

Эти змеи являются хищниками и охотятся на различных животных, включая млекопитающих и птиц. Способны убить животных размером со свинью или корову.

Ранее Фокус рассказывал, что австралийская семья из Квинсленда пережила настоящий шок во время поездки вдоль Elliot Heads Road до Бандаберга, обнаружив в автомобиле настоящую змею. Во время путешествия отец семейства внезапно вздрогнул и затормозил, закричав детям: "Думаю, в машине змея, она только что попыталась укусить меня!". Пассажиры быстро вышли на улицу и через пять минут увидели, как рептилия выглядывает из решетки климат-контроля.

Кроме того, мы писали, как в США девочка поймала трехметрового питона. Змея несколько раз туго обвилась вокруг ее рук, пока американка запихивала ее в сумку, которую планировала использовать для транспортировки.