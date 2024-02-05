Письмо из прошлого: женщина рассказала об удивительном послании внутри бутылки, выловленной в океане

Эта невероятная история учит ценить каждый момент и находить время для любви, ведь именно она придает жизни смысл.

55-летняя Джоди Томас из американского штата Массачусетс получила неожиданный звонок из Франции. Неизвестный абонент сообщил, что нашел на пляже бутылку с ее письмом. Это было послание, которое женщина написала своему покойному отцу и выбросила в открытое море с борта рыболовецкого судна два года назад, пишет издание People.

Как выяснилось, письмо обнаружил Жан Рушар — учитель истории из французского городка Монталиве. Во время прогулки по пляжу он заметил странную бутылку и забрал ее домой. Жена мужчины настояла на том, чтобы найти автора послания.

Когда Джоди увидела фотографию своей бутылки, то была поражена. Ведь это означало, что письмо преодолело более трех тысяч миль в океане. Американка почувствовала невероятное волнение и была благодарна судьбе за возможность снова почувствовать связь с отцом.

Джоди написала письмо своему покойному отцу и выбросила послание в открытое море с борта рыболовецкого судна Фото: Jodi Thomas

"Я была шокирована — это действительно было мое послание. Пришлось остановиться, потому что меня трясло от невероятного нервного возбуждения", — делится она.

Сообщается, что отец Джоди, капитан Томми, который всю жизнь проработал в море, умер от болезни сердца. Чтобы почтить его память, дочь написала письмо, положила в старую бутылку и бросила с лодки в море. Это стало символическим прощанием с ним.

Женщина говорит, что ее отец был добрым человеком, который всегда помогал другим, а работа в море была его призванием.

"Он был прекрасным человеком. Мое первое воспоминание — это удивление. Он стоял высокий и сильный, с величественной осанкой, красивый. Его смех заставлял всех улыбаться. Он был трудолюбивым и всегда стремился к лучшему", — вспоминает Джоди.

Теперь, найдя нового друга во Франции, Томас надеется вспомнить еще больше теплых историй о своем отце. Жан пригласил ее в гости и даже провел урок в школе, рассказав детям об этой удивительной истории, которая учит ценить каждый момент и находить время для любви, ведь именно она придает жизни смысл.

Письмо обнаружил Жан Рушар — учитель истории из французского городка Монталиве. Фото: Jodi Thomas

Напомним, ранее Фокус писал об американце Вейре Лундстедте, который был крайне удивлен, когда прочитал письмо от покойной матери Каролин. Женщина написала сыну откровенное послание в день убийства американского президента Джона Кеннеди — 22 ноября 1963 года.

Кроме того, ученые благодаря компьютерной программе смогли прочитать одно из недоставленных 300 лет назад писем. Ящик с корреспонденцией принадлежал почтмейстеру Симону де Бриенну и его жене, почтмейстеру Мари Жермен.