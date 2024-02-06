Вколол чернила даже в глаза: мужчина потратил 70 тысяч долларов на татуировку всего тела (фото)

Американцу Квесту Галлифорду понадобилось 6 лет, чтобы решиться на эту процедуру.

Инфлюенсер Квест Галлифорд из Лас-Вегаса (США) прославился благодаря своей неуемной страсти к татуировкам. Начиная с 2009 года мужчина потратил более 70 тысяч долларов на рисунки по всему телу. Недавно он в очередной раз удивил своих подписчиков в TikTok, сделав рискованную татуировку на глазах.

Американец рассказал, что ему покрасили оба глаза, вколов чернила под конъюнктиву. Эта процедура обошлась в 10 тысяч долларов (по 5 тысяч долларов за каждое глазное яблоко) и была достаточно рискованной для здоровья.

К тому же татуировка на глазах необратима. Даже если блогер захочет избавиться от рисунков, то это невозможно сделать. Ему понадобилось 6 лет, чтобы окончательно решиться на процедуру.

Квест вспоминает, что в день, когда он пришел в салон в Техасе, было крайне трудно психологически настроиться.

"Это, безусловно, требовало большой психологической подготовки. Есть высокий риск, но и высокая награда, тем более, что я так долго хотел это сделать, и я все еще очень доволен результатом три года спустя", — сказал он своим подписчикам в TikTok.

Инфлюенсер Квест Галлифорд Фото: Instagram Инфлюенсер Квест Галлифорд Фото: Instagram

Свою первую татуировку инфлюенсер сделал в 2009 году — это был крест на левой стороне груди с надписью "Бог превыше всего", а в 18 лет он решился "украсить" и лицо.

Галлифорд до масштабной трансформации Фото: Instagram

"Когда я увлекся татуировками, моя мама начала приходить в салон и отговаривать мастеров меня обслуживать", — шутит блогер.

Кстати, несколько татуировок Галлифорда символизируют борьбу с лимфомой Ходжкина.

"У меня рос большой лимфатический узел… Я ничего об этом не думал. В течение шести месяцев проходил курс химиотерапии. После этого чувствовал себя сверхчеловеком", — добавляет он.

Татуировки на глазах необратимы. Даже если блогер захочет избавиться от рисунков, то это невозможно сделать. Фото: Instagram Татуировки на глазах необратимы. Даже если блогер захочет избавиться от рисунков, то это невозможно сделать. Фото: Instagram

Подписчики Галлифорда по-разному относятся к его экстремальным татуировкам. Кто-то считает это проявлением мужества и оригинальности. Другие не понимают, почему просто не надевать цветные контактные линзы вместо сложной и дорогостоящей процедуры.

"Ого, я не думаю, что смогла бы воткнуть иглу себе в глаз. Это, безусловно, требует определенного мужества"

"Это круто, брат"

"Почему бы просто не носить контактные линзы?"

Сам Квест останавливаться на достигнутом не планирует.

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