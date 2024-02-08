Рекорд под угрозой: мужчина потратил 8 лет на создание Эйфелевой башни из 700 тысяч спичек

Ричард Плауд мечтал побить мировой рекорд, но совершил небольшую ошибку. Мужчина рассказал подробности и поделился своими переживаниями.

Ричард Плауд из Франции провел восемь лет, кропотливо собирая 706 900 спичек, чтобы сделать 23,6-футовую (чуть больше 7 метров) модель Эйфелевой башни, легко побив существующий рекорд на 2 фута (60 см). Однако теперь его достижение оказалось под угрозой. Об этом пишет NBC News.

По словам Плауда, на прошлой неделе у Книги рекордов Гиннесса были плохие новости для него. Он использовал не тот тип спичек, чтобы претендовать на рекорд, потому что их не было в продаже.

"Судьи вынесли свой вердикт, не увидев мою башню в реальности", — написал он в Facebook.

Мужчина отметил, что представители Книги рекордов Гиннеса сказали ему, что одним из условий было то, что спички должны быть доступны в продаже для любого человека и не могут быть разрезаны, разобраны или искажены до неузнаваемости.

"Поскольку спички не были доступны в продаже и не были распознаны как спички, меня дисквалифицировали. Большое разочарование, досада и непонимание. Они говорят мне, что 706 900 спичек, воткнутых один за другим, не подходят? И они слишком изрезаны до неузнаваемости? Очевидно, англичане действительно другие, но не обижайтесь на них", — написал он.

Ричард Плауд из Франции провел восемь лет Фото: Instagram

Устав от покупки спичек в супермаркете и ручного извлечения серных головок из каждой, Плауд заключил сделку с производителем, чтобы покупать их уже очищенными.

"Когда я открыл их, это было похоже на Рождество", — рассказал он в интервью Le Parisien.

Издание отмечает, что несмотря на удобство, такой выбор спичек, которые не могут быть куплены обычными покупателями в магазинах, похоже, разрушил мечту француза о мировом рекорде. Хотя Плауд утверждает, что счета за спички, а также свидетельства независимых наблюдателей докажут, что его рекордная попытка была в рамках правил.

Позже представители Книги рекордов Гиннесса сообщили СМИ, что они, возможно, были "слишком строги" в оценке этой попытки и пересмотрят ее.

Действующий рекорд принадлежит Туфику Дахеру из Ливана, чья Эйфелева башня из спичек достигла 21,4 фута (6,3 метра) в высоту в 2009 году. Он использовав 6 миллионов спичек.

Плауд начал работу в своей гостиной в декабре 2015 года и закончил 27 декабря прошлого года, в 100-летнюю годовщину со дня смерти Гюстава Эйфеля, французского инженера-строителя, прославившегося башней в Париже, носящей его имя.

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